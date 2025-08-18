A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas tem queda nos registros de infecções respiratórias e óbitos, diz FVS

Foram notificados 1.059 casos em 2025 e 1.508 em 2024, em igual período, conforme documento detalhado.

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 13:52 - Atualizado em 18/08/2025 às 13:53

Foto: © Tony Winston/Agência Brasília

Notícias do Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualiza, nesta segunda-feira (18/08), o Informe Epidemiológico de Vírus Respiratórios no Amazonas. O documento está disponível em www.fvs.am.gov.br

No Amazonas, de 1º de janeiro a 16 de agosto de 2025, foram registrados 3.237 casos notificados de SRAG. Desses, 1.059 foram associados a vírus respiratórios representando uma redução de 29,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 1.508 casos.

No mesmo período, foram confirmados 48 óbitos por vírus respiratórios, uma redução de 25% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 64 óbitos registrados no mesmo período em 2024. Entre os 48 óbitos de 2025, 21 por influenza A, 20 foram causados por Covid-19, 4 por rinovírus, 2 por influenza B e 1 por parainfluenza.

Nas últimas três semanas (27/07 a 16/08), a faixa etária mais atingida foi a de menores de 1 ano (63%), seguida por crianças de 1 a 4 anos (11%) e de 60 anos ou mais (9%). As demais faixas etárias somaram: 20 a 39 anos (7%), 5 a 9 anos (4%), 10 a 19 anos (3%), e 40 a 59 anos (3%).

Entre os vírus mais identificados em amostras encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), da FVS-RCP, nas últimas três semanas, estão: coronavírus SARS-CoV-2 (41,9%), Vírus Sincicial Respiratório (34,6%), rinovírus (29,5%), adenovírus (7,5%), metapneumovírus (1,7%) e influenza A (0,4%).

