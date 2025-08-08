Amazonas terá 12 representantes em conferência infantojuvenil sobre meio ambiente

Notícias do Amazonas – A rede estadual de ensino contará com 12 alunos delegados na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de outubro de 2025, em Brasília. Os estudantes integram a delegação amazonense, composta por 17 alunos da rede pública estadual e municipal de ensino do Amazonas. A conferência tem como objetivo fortalecer ações formativas em Educação Ambiental, equidade, inclusão e diversidade nas escolas.

Foram selecionados alunos de escolas estaduais localizadas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital), e Manaus. Um dos representantes do Amazonas será o aluno surdo Gustavo Rocha, da Escola Estadual (EE) Augusto Carneiro dos Santos, que atende, há mais de 40 anos, crianças e adolescentes com surdez. Outra estudante selecionada foi a indígena Flaviane Reis, aluna da EE Senador Álvaro Maia, de Parintins.

“São 17 jovens, entre alunos indígenas, quilombolas, alunos da Educação do Campo, alunos com deficiência que iremos levar também por meio das ações afirmativas, e estudantes do ensino regular”, reiterou a coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Educação, Thelma Prado.

Os alunos delegados passaram por duas etapas até a seleção: a conferência na escola, quando se envolvem em pesquisas, diálogos e reflexões para trabalhar a temática socioambiental com o objetivo de elaborar projetos de ação referentes à justiça climática; e a conferência estadual, que reuniu as delegações das escolas com o objetivo de aprofundar os diálogos sobre o tema. Em cada etapa, os estudantes defenderam os projetos de autoria própria, desenvolvendo suas capacidades de comunicação.

A aluna Verônica Soraya, 14, da Escola Estadual Prof. Vicente Geraldo de Mendonça Lima, de Itacoatiara, foi selecionada em 1º lugar com o projeto “Sexta sociocultural: Regenerar o ambiente, cuidar da mente”, que tem como objetivo promover bem-estar emocional, valorização cultural, convivência pacífica e reconexão com a natureza para os demais estudantes.

Para a estudante, participar da conferência é uma oportunidade de compartilhar todo o conhecimento adquirido no desenvolvimento do projeto. “É uma experiência muito boa para nós, estudantes, termos essa consciência socioambiental e levar para o nosso município e nossa escola essa conexão com a natureza, saber preservar, reciclar, e cuidar dela para que ela também possa retribuir”, destacou a aluna Verônica Soraya.

Cada estudante será acompanhado pelo professor coordenador do projeto. Durante a conferência nacional, serão realizadas diversas atividades e vivências formativas destinadas aos estudantes, com produção de materiais de educomunicação que tornam públicos os compromissos e as propostas dos alunos delegados. Além disso, os educadores e demais integrantes das delegações estaduais também participarão de encontros formativos.