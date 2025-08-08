A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas terá 12 representantes em conferência infantojuvenil sobre meio ambiente

Encontro reunirá alunos de escolas públicas e particulares de todo o país no mês de outubro em Brasília.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 12:02

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A rede estadual de ensino contará com 12 alunos delegados na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de outubro de 2025, em Brasília. Os estudantes integram a delegação amazonense, composta por 17 alunos da rede pública estadual e municipal de ensino do Amazonas. A conferência tem como objetivo fortalecer ações formativas em Educação Ambiental, equidade, inclusão e diversidade nas escolas.

PUBLICIDADE

Foram selecionados alunos de escolas estaduais localizadas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital), e Manaus. Um dos representantes do Amazonas será o aluno surdo Gustavo Rocha, da Escola Estadual (EE) Augusto Carneiro dos Santos, que atende, há mais de 40 anos, crianças e adolescentes com surdez. Outra estudante selecionada foi a indígena Flaviane Reis, aluna da EE Senador Álvaro Maia, de Parintins.

“São 17 jovens, entre alunos indígenas, quilombolas, alunos da Educação do Campo, alunos com deficiência que iremos levar também por meio das ações afirmativas, e estudantes do ensino regular”, reiterou a coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Educação, Thelma Prado.

Os alunos delegados passaram por duas etapas até a seleção: a conferência na escola, quando se envolvem em pesquisas, diálogos e reflexões para trabalhar a temática socioambiental com o objetivo de elaborar projetos de ação referentes à justiça climática; e a conferência estadual, que reuniu as delegações das escolas com o objetivo de aprofundar os diálogos sobre o tema. Em cada etapa, os estudantes defenderam os projetos de autoria própria, desenvolvendo suas capacidades de comunicação.

PUBLICIDADE

Leia mais: MP do Amazonas investiga falhas no transporte aquaviário entre Uarini e Tefé

A aluna Verônica Soraya, 14, da Escola Estadual Prof. Vicente Geraldo de Mendonça Lima, de Itacoatiara, foi selecionada em 1º lugar com o projeto “Sexta sociocultural: Regenerar o ambiente, cuidar da mente”, que tem como objetivo promover bem-estar emocional, valorização cultural, convivência pacífica e reconexão com a natureza para os demais estudantes.

Para a estudante, participar da conferência é uma oportunidade de compartilhar todo o conhecimento adquirido no desenvolvimento do projeto. “É uma experiência muito boa para nós, estudantes, termos essa consciência socioambiental e levar para o nosso município e nossa escola essa conexão com a natureza, saber preservar, reciclar, e cuidar dela para que ela também possa retribuir”, destacou a aluna Verônica Soraya.

Cada estudante será acompanhado pelo professor coordenador do projeto. Durante a conferência nacional, serão realizadas diversas atividades e vivências formativas destinadas aos estudantes, com produção de materiais de educomunicação que tornam públicos os compromissos e as propostas dos alunos delegados. Além disso, os educadores e demais integrantes das delegações estaduais também participarão de encontros formativos.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso com 65 kg de maconha skunk avaliada em mais de R$ 1 milhão em Manaus

Suspeito foi detido em flagrante após investigação do Denarc sobre envio de drogas para fora do Amazonas.

há 1 minuto

Política

Damares Alves pede “perdão” ao PT por ter duvidado de críticas a Alexandre de Moraes

Senadora reconhece erro dos conservadores e destaca mudança de posicionamento após oito anos da indicação do ministro ao STF.

há 23 minutos

Brasil

Câmara cria programa para acelerar concessão de benefícios do INSS

Servidores receberão pagamentos extras por processos analisados.

há 29 minutos

Manaus

“Não vamos recuar”, diz prefeito David Almeida sobre reordenamento do Centro de Manaus

Mandatário reforça importância das ações de reordenamento no Centro para trazer segurança, bem-estar e proteção da população.

há 30 minutos

Mundo

Trump autoriza ação militar sigilosa contra cartéis na América Latina

Presidente dos EUA assina diretiva para que forças armadas atuem contra organizações criminosas no México e Venezuela.

há 34 minutos