Amazonas terá chuvas intensas nesta terça, diz Inmet

Notícias do Amazonas – Enquanto uma massa de ar frio derruba as temperaturas em boa parte do país nesta terça-feira (29/7), o estado do Amazonas segue na contramão e enfrenta previsão de chuvas intensas, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A instabilidade deve atingir também partes de Roraima, Pará e Amapá, com destaque para o extremo Norte do Brasil.

As chuvas no Amazonas seguem o padrão observado nas últimas semanas e são reflexo das condições típicas do inverno amazônico, quando há maior umidade e favorecimento de temporais localizados. A população deve redobrar os cuidados com possíveis alagamentos, principalmente em Manaus e em municípios com histórico de vulnerabilidade climática.

Em contraste, o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste enfrentam um forte resfriamento. Estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Goiás estão sob alerta para queda de temperatura entre 3 °C e 5 °C. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda mais crítica, com possibilidade de geadas, o que levou a Defesa Civil a emitir recomendações específicas por região.

Apesar da previsão de chuvas no Norte e Nordeste, o centro do país continua com clima seco e quente, o que aumenta o risco de queimadas e compromete a qualidade do ar em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A recomendação do Inmet é que a população fique atenta aos alertas climáticos e evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa ou geada. O boletim completo pode ser consultado no site oficial do instituto.