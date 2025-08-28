A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Amazonas ultrapassa 4,3 milhões de habitantes, aponta IBGE

Os dados registram um aumento de 40.407 pessoas em relação ao levantamento anterior, representando um crescimento de 0,94%.

Por Fernanda Pereira

28/08/2025 às 11:09

Ver resumo
Amazonas ultrapassa 4,3 milhões de habitantes, aponta IBGE

Foto: Mário Oliveira/Semcom

Notícias do Amazonas – O Amazonas superou a marca de 4,3 milhões de habitantes, de acordo com a mais recente estimativa populacional divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo os dados, o estado conta atualmente com 4.321.616 moradores — um aumento de 40.407 pessoas em relação ao levantamento anterior, o que representa um crescimento de 0,94%.

PUBLICIDADE

Essas estimativas anuais são fundamentais para definir repasses federais por meio dos fundos de participação de estados e municípios, além de servirem como base para a formulação de políticas públicas e indicadores socioeconômicos. No caso do Amazonas, os recursos distribuídos com base nesses dados são considerados estratégicos para garantir atendimento em áreas remotas e de difícil acesso.

No cenário nacional, o Brasil chegou a 213.421.037 habitantes, um crescimento de 5,1% em comparação ao Censo de 2022, que registrava pouco mais de 203 milhões de pessoas. A estimativa populacional anterior, divulgada em 2024, indicava 212.583.750 habitantes — o que representa um crescimento nacional de 0,39% no período mais recente.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

Entre os estados brasileiros, São Paulo continua liderando como o mais populoso, com 46.081.801 habitantes — o que corresponde a cerca de 21,6% da população total do país. Em seguida, aparecem Minas Gerais (21.393.441) e Rio de Janeiro (17.223.547).

Na outra ponta, Roraima permanece como o estado com o menor número de habitantes, somando 738.772. Apesar disso, foi o que mais cresceu proporcionalmente, com um salto de 3,07% em relação à estimativa anterior. Já os menores crescimentos populacionais foram observados no Rio de Janeiro e em Alagoas, ambos com 0,02%, seguidos pelo Rio Grande do Sul, com 0,03%.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Pai morre em acidente de trânsito enquanto levava filho para a faculdade no Amazonas

Amarildo da Silva Pinto, 58, levava filho quando moto em alta velocidade atravessou sinal vermelho.

há 26 minutos

Manaus

Estudo aponta que Manaus precisa de R$ 133 milhões para prevenir desastres em áreas de risco

Os principais tipos de risco identificados são deslizamentos e erosões, seguidos por enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas.

há 26 minutos

Brasil

PCC esconde R$ 30 bilhões em fundos de investimento na Faria Lima; esquema é alvo de megaoperação

Investigação aponta R$ 8,6 bilhões somente em sonegação de tributos por meio do esquema.

há 26 minutos

Polícia

Pastor mototaxista é preso suspeito de estuprar duas mulheres em Manacapuru

Marcos Avelino Lima, de 45 anos, é suspeito de atacar duas mulheres em momentos distintos na cidade próxima a Manaus.

há 45 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Novo Airão é alvo de denúncia por má-gestão em crise de queimadas que provocou “colapso” em Manaus

Documento aponta suposta má-gestão no enfrentamento das queimadas que atingiram o estado durante a estiagem de 2023.

há 57 minutos