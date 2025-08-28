Amazonas ultrapassa 4,3 milhões de habitantes, aponta IBGE

Notícias do Amazonas – O Amazonas superou a marca de 4,3 milhões de habitantes, de acordo com a mais recente estimativa populacional divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo os dados, o estado conta atualmente com 4.321.616 moradores — um aumento de 40.407 pessoas em relação ao levantamento anterior, o que representa um crescimento de 0,94%.

PUBLICIDADE

Essas estimativas anuais são fundamentais para definir repasses federais por meio dos fundos de participação de estados e municípios, além de servirem como base para a formulação de políticas públicas e indicadores socioeconômicos. No caso do Amazonas, os recursos distribuídos com base nesses dados são considerados estratégicos para garantir atendimento em áreas remotas e de difícil acesso.

No cenário nacional, o Brasil chegou a 213.421.037 habitantes, um crescimento de 5,1% em comparação ao Censo de 2022, que registrava pouco mais de 203 milhões de pessoas. A estimativa populacional anterior, divulgada em 2024, indicava 212.583.750 habitantes — o que representa um crescimento nacional de 0,39% no período mais recente.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

Entre os estados brasileiros, São Paulo continua liderando como o mais populoso, com 46.081.801 habitantes — o que corresponde a cerca de 21,6% da população total do país. Em seguida, aparecem Minas Gerais (21.393.441) e Rio de Janeiro (17.223.547).

Na outra ponta, Roraima permanece como o estado com o menor número de habitantes, somando 738.772. Apesar disso, foi o que mais cresceu proporcionalmente, com um salto de 3,07% em relação à estimativa anterior. Já os menores crescimentos populacionais foram observados no Rio de Janeiro e em Alagoas, ambos com 0,02%, seguidos pelo Rio Grande do Sul, com 0,03%.