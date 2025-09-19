Amazonas universaliza iluminação pública em LED com o programa Ilumina+

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima acompanhou, nesta sexta-feira (19/09), o envio das últimas remessas de luminárias de LED para o interior do estado, marcando a conclusão da meta do programa Ilumina+ Amazonas. Com isso, os 61 municípios passam a contar integralmente com iluminação pública em LED, tornando o Amazonas pioneiro no país na universalização da tecnologia.

De acordo com o governador, a iniciativa representa ganhos em eficiência, economia e segurança para a população.

— “Essa é uma iluminação de qualidade, que economiza energia e contribui para o meio ambiente. Além de embelezar as cidades, dá mais segurança e permite que comerciantes e ambulantes permaneçam mais tempo nas ruas”, destacou Wilson Lima.

Últimas entregas

O novo lote contempla os municípios de Coari, Nova Olinda do Norte e Anamã, além da comunidade Sucunduri, em Apuí.

Nova Olinda do Norte : 1.669 luminárias já embarcadas e em instalação desde esta sexta (19/09);

Anamã : 483 luminárias, com implantação a partir deste sábado (20/09);

Coari : 4.595 luminárias, com serviços previstos para iniciar em 1º de outubro;

Sucunduri (Apuí): 381 luminárias, com execução programada para 25 de outubro.

O investimento desta etapa é de R$ 18,7 milhões. Desde 2022, o Ilumina+ Amazonas já implantou mais de 110,9 mil pontos de LED, incluindo 244 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas.

Transformação no interior

O secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, destacou que o programa é um marco para os municípios do interior.

— “Com a última remessa, completamos 61 dos 61 municípios com LED. É economia, mais segurança e melhor qualidade de vida para a população”, afirmou.

Já o vice-prefeito de Coari, Emanoel Pinheiro, reforçou a importância da entrega:

— “São 5 mil lâmpadas de LED que vão transformar a realidade da nossa cidade, que há anos sofria com a falta de iluminação pública”, disse.

Obras de infraestrutura

Durante a agenda, Wilson Lima também assinou a ordem de serviço para recuperação do sistema viário de Tapauá, com investimento de R$ 11 milhões pelo Programa Asfalta Amazonas. A iniciativa prevê recapeamento e melhorias em ruas e avenidas.

O prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade, ressaltou o impacto da obra:

— “A infraestrutura garante o direito de ir e vir e melhora a vida da população. O governo tem olhado para o interior com atenção”, destacou.