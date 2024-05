Amazonas vai enviar bombeiros para trabalho de resgate no Rio Grande do Sul

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (09/05), o envio de 15 homens do Corpo de Bombeiros e três viaturas para prestar ajuda humanitária ao estado do Rio Grande do Sul (RS). Eles vão atuar em ações de resgate das vítimas das chuvas intensas e enchentes naquele estado. Os militares partem de Manaus nesta sexta-feira (10/05).

“A gente vai pela BR-319, levando toda uma estrutura, como carros, equipamentos de mergulho e salvamento. A gente está trabalhando em um processo de autossuficiência, em que a gente chegue lá e não precise demandar outros recursos, como alimentação e água potável. A gente está levando tudo daqui e inclusive equipamentos para regaste”, explicou o governador.

Tendo como partida o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe será composta por dois mergulhadores, três guarda-vidas, dois especialistas em salvamento terrestres, um em desastres naturais, um em Atendimento Pré-Hospitalar e seis especialistas em resgate em estruturas colapsadas.

Além dos bombeiros, também serão enviadas três viaturas. Os militares da corporação levarão kits de autossuficiência e equipamentos de proteção individual, fazendo a missão com recursos próprios do Governo do Amazonas. O deslocamento da tropa será por balsa saindo de Manaus e, em virtude da dificuldade de acesso logístico às áreas atingidas, a previsão é que a viagem tenha duração de seis dias.

Mais ações

Desde que o Rio Grande do Sul declarou estado de emergência, o governador Wilson Lima colocou à disposição toda a estrutura do Governo do Amazonas para prestar o apoio necessário ao governador Eduardo Leite e à população gaúcha. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Amazonas mantém contato direto com o Comitê de Crise instituído pelo governo daquele estado.

O Governo do Amazonas, também enviou na manhã desta quinta-feira (09/05) 30 mil copos de água tratada produzida pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) ao estado do Rio Grande do Sul, que passa por um desastre natural em decorrência das chuvas na região. A ajuda humanitária foi encaminhada em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e a previsão é que sejam enviados mais 70 mil copos ao longo das próximas semanas.

Também como forma de solidariedade às vítimas da tragédia, o Teatro Amazonas ganhou nesta quarta-feira (08/05) iluminação especial com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. As cores verde, vermelho e amarelo serão refletidas no teatro até sexta-feira 10/05).