Amazonas vai realizar transplante de fígado até o fim do ano, anuncia governador

Notícias do Amazonas – O Amazonas dará um passo histórico na área da saúde até o fim de 2025: o estado passará a realizar transplantes de fígado no Hospital Delphina Aziz, em Manaus. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima (União Brasil) nesta quinta-feira (21), durante entrevista à CBN, em agenda na Rede Amazônica.

Primeiros transplantes de fígado no estado

De acordo com o Portal G1, o governador, o procedimento já foi aprovado pelo corpo clínico do hospital e deve começar ainda este ano. A iniciativa integra o processo de expansão da rede hospitalar iniciado em 2019, que já possibilitou a realização de mais de 200 transplantes de rim e também o implante coclear.

“Agora, vamos dar início ao transplante de fígado, que já está autorizado”, afirmou Wilson Lima, destacando o avanço inédito para a saúde pública do Amazonas.

Mais cirurgias e redução de filas

Além da novidade, o governo tem trabalhado para ampliar a capacidade de cirurgias no estado. Em 2024, foram realizadas 284 mil cirurgias. A meta para 2025 é chegar a cerca de 330 mil procedimentos, um aumento de 40 mil em relação ao ano anterior.

Wilson Lima também explicou que as mudanças na forma de contratação e execução das cirurgias, agora feitas por produção, já têm reduzido significativamente a fila de espera. Exemplos citados:

Cirurgias gerais, como vesícula e hérnia, tiveram redução de mais de 80%;

Procedimentos de ginecologia e urologia caíram cerca de 70%.

Estrutura hospitalar funcionando 24 horas

O governador ressaltou que os centros cirúrgicos estão operando em tempo integral, incluindo fins de semana e feriados. Segundo ele, essa estratégia é essencial não apenas para cirurgias eletivas, mas também para garantir atendimento rápido em casos emergenciais.

“Essa mudança já tem impacto direto na vida da população e agora vamos dar mais um salto com o transplante de fígado”, destacou Wilson Lima.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On