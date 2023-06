Amazonas vira destino amado pelos famosos; veja 20 vezes que artistas e influenciadores conheceram o estado

A capital amazonense está entre os assuntos mais comentados da internet, após a chegada da cantora Lana del Rey ao Brasil, e os rumores que a artista está no Amazonas, desde terça-feira (30/05). A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) relembra 20 vezes que artistas nacionais e internacionais se encantaram com o ecoturismo do estado.

Com mais de 90% da floresta amazônica preservada, o principal atrativo turístico do Amazonas são os hotéis de floresta e a imersão na cultura amazonense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, o Amazonas recebeu destaque no Jornal The New York Times, na lista dos melhores destinos turísticos do mundo em 2023, com destaque para a sua grande variedade gastronômica. Mais do que isso, o estado reúne diversos segmentos turísticos, tais como: turismo de natureza, de aventura, etnoturismo, pesca esportiva, turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos, além do cultural.

Famosos

Integrantes da banda Kiss aproveitaram a estadia para um show em Manaus, e posaram ao lado do majestoso Teatro Amazonas, no centro da capital amazonense, em abril deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os integrantes da banda Guns N’ Roses visitaram o Amazonas em 2022. O baixista do Guns, Duff McKagan, aproveitou para fazer um passeio contemplando a natureza. Além de tomar banho nas águas do rio Negro, o músico conheceu o etnoturismo do estado na aldeia Tuyuka.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dupla White Stripes promoveu um show histórico no Teatro Amazonas em 2005, com a presença de 4 mil pessoas na área externa da casa de espetáculos. Na ocasião, Jack White e sua então esposa Meg, escolheram o cenário inesquecível do Encontro das Águas, ponto turístico onde o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões, para celebrar a união do casal.

Também, foi o caso da cantora Alanis Morissette que, em 2009, após um show na capital amazonense, aproveitou para conhecer as belezas naturais da Amazônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O bilionário Bill Gates esteve em duas oportunidades no Amazonas, nos anos de 2007 e 2009. Os hotéis de floresta foram os destinos escolhidos pelo magnata fundador da Microsoft.

O Rei Charles III, enquanto príncipe, visitou o Amazonas. Em 1978 e 2009, visitou uma Organização Não-Governamental (ONG) que trabalha em prol da preservação e sustentabilidade da Amazônia. O monarca, que se encantou com a floresta amazônica, é um ambientalista com uma longa história de campanha pela proteção da natureza.

O filho do rei da Inglaterra, o príncipe Harry, também esteve em Manaus em 2014, quando fez um passeio de barco pelo rio Negro.

A atriz e influenciadora digital Jade Picon também conheceu o Amazonas, em 2012. Jade ficou hospedada em um barco-hotel e fez passeios pelo Rio Negro, além de conhecer a aldeia Tuyuka.

O Amazonas recebeu ainda o grupo Spice Girls, Shakira, o rapper Flo Rida e o grupo RBD.

Artistas Brasileiros

No mês de maio deste ano, o ator Matheus Solano e a influenciadora Mari Gonzalez estiveram na capital amazonense e desfrutaram, na companhia de outros artistas, das belezas da floresta amazônica hospedados no Juma Amazon Lodge, no município de Autazes.

Apaixonada pelo Festival Folclórico de Parintins, a apresentadora Ana Clara já visitou a ilha da magia (a 369 quilômetros de Manaus) algumas vezes e sempre recomenda o turismo amazonense em suas redes sociais.

A atriz Deborah Secco também participou da edição de 2022 do Festival de Parintins. Deborah Secco revelou que nunca havia visitado o local e que esta primeira vez tinha superado todas as suas expectativas.

A cantora Anitta escolheu o Amazonas para gravar o clipe de “Is That For Me”, em 2017. O trabalho teve alcance internacional, por meio da parceria do produtor e DJ sueco Alesso. “Quero ressaltar a importância da Amazônia e quis passar isso ao Alesso, o quanto é importante para mim e para todo o Brasil. Escolhi a Amazônia pelas cores, paisagens deslumbrantes e sua grandiosidade”, disse a artista em coletiva de imprensa, na ocasião do lançamento.

Integram ainda a lista de turistas que vieram ao Amazonas os artistas brasileiros, Ivete Sangalo, Sandy e Júnior, Débora Falabella, entre outros.

Redação AM POST