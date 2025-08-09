Amazonense Dante Castro brilha na semifinal do “Pequenos Gênios” no Domingão com Huck

Notícias do Amazonas – O estudante amazonense Dante Castro, de apenas 13 anos, vai representar o Amazonas na semifinal do quadro “Pequenos Gênios”, que será exibido neste domingo (10) no programa Domingão com Huck, da TV Globo. Dante conquistou sua vaga após se destacar pela rapidez de raciocínio e vasto conhecimento em uma seleção rigorosa que reuniu mais de 7 mil crianças de todo o Brasil.

Inspirado por amigos que já participaram da atração, Dante se inscreveu com o incentivo da mãe e foi selecionado em abril deste ano. Desde sua estreia, chamou atenção pela simpatia e inteligência, garantindo seu lugar entre os semifinalistas do quadro.

O grupo Iluminados é formado por três jovens talentosos de diferentes regiões do país: Lara, de 8 anos, da Bahia; João Gabriel, de 11 anos, do Recife (PE); e Dante, de 13 anos, de Manaus (AM). Juntos, eles encantaram o público com inteligência, sintonia e simpatia, e conquistaram uma vaga na semifinal do quadro. Homenagem Aluno do Centro Educacional Ajuricaba, em Manaus, Dante foi recentemente homenageado por colegas e professores da escola. Membro do MENSA Brasil, já participou de projetos acadêmicos em universidades como a UFSC e a UEA, nas áreas de computação quântica, astronomia e física.

Apaixonado por física de partículas, Dante sonha em ser um “físico moderno” e realizar descobertas que contribuam para melhorar a vida das pessoas. Além da dedicação aos estudos, ele dá aulas voluntárias de física para crianças, é autodidata em piano, com admiração por Bach e Beethoven, e pratica capoeira com o irmão mais novo, Miguel.