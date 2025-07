Amazonense de 13 anos supera 7 mil candidatos e chega à semifinal do quadro “Pequenos Gênios”, da TV Globo

Notícias do Amazonas – Com apenas 13 anos, o estudante amazonense Dante Carvalho de Castro tem emocionado o público ao garantir uma vaga na semifinal do quadro Pequenos Gênios, exibido no programa Domingão com Huck, da TV Globo. Selecionado entre mais de 7 mil crianças de todo o Brasil, Dante representa o Amazonas e impressiona pelo raciocínio lógico afiado, simpatia e conhecimento multidisciplinar.

Leia mais: Flávio Dino rejeita habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro e mantém cautelares

PUBLICIDADE

Desde muito cedo, Dante demonstrou um intelecto fora do comum. Aos 6 anos, já brincava simulando correr na gravidade dos planetas. Aos 7, estudava com afinco a composição dos astros do sistema solar. Aos 8, mergulhou em temas de genética e longevidade animal. E, aos 11 anos, um teste de habilidades recomendando por uma professora confirmou o que sua família já intuía: Dante possui altas habilidades intelectuais.

Apaixonado por ciência, em especial pela física de partículas, Dante sonha em se tornar um “físico moderno”, capaz de desenvolver pesquisas que impactem positivamente a sociedade. Para isso, ele investe em múltiplos projetos e programas educacionais. É membro do MENSA Brasil, associação internacional para pessoas com alto QI, e participa ativamente de:

Grupo de Computação Quântica da UFSC, onde estuda equações matemáticas; PUBLICIDADE

Grupo de Estudos de Astronomia (GEA), também da UFSC;

Programa de extensão Escola Humanizada da UEA, com aulas de filosofia e teatro; PUBLICIDADE

Laboratório de Química HUB da UEA, com o projeto “Menos um Plástico!”;

Curso de Meteorologia da UEA; PUBLICIDADE

Orientações em Astrofísica com professor da Universidade Federal de Sergipe.

Além do desempenho acadêmico, Dante também atua como voluntário, dando aulas de física para crianças de sua antiga escola pública. É autodidata em piano e tem admiração por grandes compositores clássicos, como Bach e Beethoven.

O jovem foi incentivado a participar do quadro Pequenos Gênios por amigos que já haviam competido. Após se inscrever com apoio da mãe, recebeu a confirmação de sua participação em abril deste ano. “Estou feliz por representar meu estado e divulgar a ciência. Estou me preparando para a semifinal com muito empenho”, disse Dante.

Na próxima segunda-feira (21), o Centro Educacional Ajuricaba, onde estuda, fará uma homenagem ao estudante. A diretora da escola, Alessandra Nascimento, destacou: “Dante é um aluno brilhante, humilde e sempre disposto a ajudar. Ele é inspiração para todos nós”.

Filho de Carolina Cecília Carvalho Nogueira e Jhon Weiner de Castro, Dante tem dois irmãos: Lívia, de 16 anos, e Miguel, de 9. Com sua trajetória de dedicação, conhecimento e generosidade, ele já se tornou um símbolo de orgulho para o Amazonas e para a educação brasileira.