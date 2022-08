Amazonense, Jean Batista, faz sucesso no Tik Tok com vídeos que misturam humor com política

Redação AM POST

O digital influencer amazonense, Jean Batista de 27 anos, viu nos últimos meses seus vídeos de perguntas sobre os mais variados temas relacionados à política brasileira explodirem de audiência e compartilhamentos no Tik Tok.

Continua depois da Publicidade

Já são mais de 165 mil seguidores na rede social; no último mês os vídeos de Jean foram vistos por mais de 30 milhões de pessoas. Em Manaus Jean já vive a experiência de ser parado na rua ao seu reconhecido como o “cara dos vídeos de entrevistas”.

“A sensação é de que o trabalho está no caminho certo. Mudar a ideia das pessoas através do diálogo não tem preço. Mostrando dados e mais do que isso, falando de forma fácil, sem enrolação”, afirmou o amazonense.

Segundo Jean sua inspiração para o quadro de sucesso é o programa CQC, que foi exibido pela TV Bandeirantes e misturava humor com política.

Continua depois da Publicidade

“A ideia surgiu da recordação do antigo CQC; mas eu resolvi fazer de uma forma diferente, uma forma respeitosa, já que tem outros youtubers, como o Mamãefalei por exemplo, que fazem, só que enfrentando as opiniões contrárias das pessoas, eu não, faço de uma forma diferente: minha ideia é pegar pessoas comuns, com um alinhamento de pensamento comum ao de esquerda e mudar a ideia delas usando argumentos conservadores e liberais que eu tenho, mas de forma respeitosa e educada”, disse Jean Batista.

Apaixonado por política, Jean sempre gostou de estar envolvido com os acontecimentos políticos do Brasil. Há pouco anos participou das manifestações que pediam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff por crimes de responsabilidade. A então presidente da República foi afastada definitivamente do cargo em 31 de agosto de 2016 pelo Senado Federal.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeos: