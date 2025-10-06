Amazonense Maria de Fátima representa o Brasil no Mundial de Halterofilismo Paralímpico no Egito

Notícias do Amazonas – Maria de Fátima, halterofilismo paralímpico, Mundial do Cairo, Egito 2025, paratleta amazonense, esporte paralímpico,A paratleta amazonense Maria de Fátima, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, embarcou neste domingo (05/10) rumo ao Egito, onde disputará o Campeonato Mundial de Halterofilismo Paralímpico, entre os dias 11 e 18 de outubro, na cidade do Cairo. A atleta representará o Amazonas e o Brasil em uma das competições mais importantes do calendário internacional da modalidade.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual, Maria integra a maior delegação brasileira da história em um Mundial de Halterofilismo. O grupo é composto por 25 atletas — sendo 16 mulheres e 9 homens — superando o número de participantes do Mundial de Dubai 2023. A preparação final da equipe ocorreu no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, celebrou a trajetória da atleta amazonense e ressaltou o apoio contínuo do governo ao esporte paralímpico.

“Maria de Fátima é um símbolo de superação e dedicação. Ela representa o espírito do esporte amazonense e inspira toda uma geração. O Governo do Amazonas segue comprometido em apoiar nossos atletas, garantindo condições para que continuem conquistando resultados expressivos”, destacou.

Rumo a novos desafios

O Mundial do Cairo tem grande importância no ciclo paralímpico, sendo uma das competições classificatórias para os Jogos de Los Angeles 2028. Além de somar pontos valiosos no ranking internacional, o torneio reúne atletas de mais de 60 países, incluindo os principais nomes do halterofilismo paralímpico mundial.

Antes do embarque, Maria de Fátima falou sobre a emoção de representar o país e o Amazonas em mais um grande evento internacional.

“Cada campeonato é um novo desafio. Saio daqui muito confiante, com foco e fé em Deus, para dar o meu melhor e representar o meu estado e o Brasil. É uma honra vestir essa camisa e poder levar o nome do Amazonas cada vez mais longe”, afirmou a atleta.

Com determinação e talento, a paratleta segue como uma das grandes referências do halterofilismo paralímpico brasileiro, levando o nome do Amazonas aos pódios do mundo.