Amazonense Maria de Fátima representa o Brasil no Mundial de Halterofilismo Paralímpico no Egito

A atleta representará o Amazonas e o Brasil em uma das competições mais importantes do calendário internacional da modalidade.

Por Jonas Souza

06/10/2025 às 13:28

A paratleta amazonense Maria de Fátima, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, embarcou neste domingo (05/10) rumo ao Egito, onde disputará o Campeonato Mundial de Halterofilismo Paralímpico, entre os dias 11 e 18 de outubro, na cidade do Cairo. A atleta representará o Amazonas e o Brasil em uma das competições mais importantes do calendário internacional da modalidade.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual, Maria integra a maior delegação brasileira da história em um Mundial de Halterofilismo. O grupo é composto por 25 atletas — sendo 16 mulheres e 9 homens — superando o número de participantes do Mundial de Dubai 2023. A preparação final da equipe ocorreu no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, celebrou a trajetória da atleta amazonense e ressaltou o apoio contínuo do governo ao esporte paralímpico.

Maria de Fátima é um símbolo de superação e dedicação. Ela representa o espírito do esporte amazonense e inspira toda uma geração. O Governo do Amazonas segue comprometido em apoiar nossos atletas, garantindo condições para que continuem conquistando resultados expressivos”, destacou.

Rumo a novos desafios

O Mundial do Cairo tem grande importância no ciclo paralímpico, sendo uma das competições classificatórias para os Jogos de Los Angeles 2028. Além de somar pontos valiosos no ranking internacional, o torneio reúne atletas de mais de 60 países, incluindo os principais nomes do halterofilismo paralímpico mundial.

Antes do embarque, Maria de Fátima falou sobre a emoção de representar o país e o Amazonas em mais um grande evento internacional.

Cada campeonato é um novo desafio. Saio daqui muito confiante, com foco e fé em Deus, para dar o meu melhor e representar o meu estado e o Brasil. É uma honra vestir essa camisa e poder levar o nome do Amazonas cada vez mais longe”, afirmou a atleta.

Com determinação e talento, a paratleta segue como uma das grandes referências do halterofilismo paralímpico brasileiro, levando o nome do Amazonas aos pódios do mundo.

