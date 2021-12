Amazonense Rodrigo Gadelha é indicado como Melhor Profissional de Marketing Digital do Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Rodrigo Gadelha é indicado para concorrer a melhor profissional de Marketing Digital do Brasil, O Prêmio ABComm de Inovação Digital 2021, uma das mais importantes e aguardadas cerimônias do mercado Digital nacional reconhece os melhores e profissionais com destaque no âmbito nacional.

Promovido anualmente pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com empresas mantenedoras e a escola de negócios digitais ComSchool, essa homenagem, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento do mercado digital brasileiro.

Rodrigo Gadelha é executivo e consultor nas áreas de Empreendedorismo, Digital Business, inovação, Marketing Político Digital e tendências digitais.

Palestrante keynote internacional, realizou mais de 1.000 palestras no exterior e no Brasil, sendo premiado diversas vezes em Congressos, Concursos e Prêmios de comunicação.

Diretor nos principais grupos de Comunicação do mundo como Publicis Group (um dos três maiores grupos de publicidade mundo), Edenred (Presente em 46 países) e Grupo Eugenio (Considerado o maior especialista em Marketing imobiliário da América Latina), participou do desenvolvimento de Campanhas Mundiais e Projetos para Natura, Chevrolet, Unimed, Volkswagen, Sanofi, Ipiranga, Bradesco, Bayer, CVC, Pfizer entre outros.

Rodrigo Gadelha é considerado um dos principais nomes do Mercado Digital da América Latina. Com planejamento de campanhas e palestras no EUA, México, Uruguai, Argentina, França, Portugal e Brasil.

No Marketing Político Digital desenvolveu sua própria metodologia de Planejamento Estratégico a RG Moebius usada em Campanhas para Governo Federal, Presidentes, Governadores, Prefeitos e etc.

Publicitário (ESPM), pós-graduado em Administração e Marketing (ESPM), Doutorando em Psicologia Social (Universidade John F. Kennedy), CEO da RG OrganiC, uma das cinco maiores empresas de Marketing Político Digital do Brasil.

* Com informações da assessoria de imprensa