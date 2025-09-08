Amazonenses concorrem a R$ 147 mil no sorteio da Nota Fiscal nesta quarta-feira

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), realiza nesta quarta-feira (10/09) mais um sorteio mensal e regional da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). A premiação totaliza R$ 147 mil e será transmitida ao vivo pela TV Encontro das Águas (Canal 2.1) e Rádio FM 97,7, a partir das 12h30.

No sorteio mensal, serão distribuídos R$ 105 mil, divididos em 10 prêmios que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil. Os contemplados serão consumidores de todo o Estado que solicitaram o CPF na nota em compras realizadas durante o mês de agosto. Além disso, as entidades sociais indicadas pelos vencedores receberão 40% do valor correspondente ao prêmio principal.

Já o sorteio regional destinará R$ 42 mil em prêmios, distribuídos em 30 prêmios de R$ 1 mil para consumidores residentes em municípios participantes desta edição, além de 30 prêmios de R$ 400 destinados às entidades sociais escolhidas pelos ganhadores.

Nesta etapa, a 8ª do calendário regional, estão incluídos os municípios de Manacapuru, Alvarães, Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Codajás, Fonte Boa, Maraã, Tefé e Uarini. O sistema segue o rodízio definido pelo regulamento da Campanha, garantindo a participação de todas as regiões do Estado ao longo do ano.

Cadastro atualizado é fundamental

A coordenação da NFA orienta os participantes a manterem seus dados sempre atualizados, especialmente e-mail, número de telefone e conta bancária. Essa medida é essencial para que os vencedores recebam os valores corretamente e tenham comunicação facilitada com a equipe responsável.

Para atualizar as informações, basta acessar o portal oficial da Campanha (www.nfamazonense.am.gov.br), fazer login com CPF e senha, clicar em “Meus dados” e verificar se todas as informações estão corretas. Caso necessário, basta corrigir e salvar as alterações.

Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de atualização, os consumidores podem entrar em contato com a equipe da Campanha pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (92) 98545-1040.