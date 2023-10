Amazônia em chamas: efeito de queimadas tem castigado o povo do Amazonas

Notícias do Amazonas – O povo do Amazonas, especificamente de Manaus, tem sofrido drasticamente com os efeitos do aumento de queimadas, em meio a um período de seca severa em que estado vem enfrentando. A capital amazonense voltou a ficar encoberta nesta quarta-feira, 11/10, por uma densa nuvem de fumaça oriundas dos incêndios ocorridos nos municípios da Região Metropolitana de Manaus.

De acordo com o World’s Air Pollution, um painel de monitoramento de qualidade do ar que reúne dados de sensores em todo o mundo, incluindo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva) utilizado na região amazônica, a qualidade do ar atingiu níveis perigosos nesta quarta-feira. A classificação “hazardous” indica um risco significativo para a saúde humana e a necessidade de medidas urgentes para combater a poluição atmosférica. Com a deterioração da qualidade do ar, é fundamental que governos e indivíduos adotem políticas e práticas que levem a uma melhoria imediata da situação.

Em coletiva de imprensa realizada hoje, o governador do Amazonas Wilson Lima, destacou que a fumaça em Manaus é reflexo de incêndios oriundos do baixo Amazonas, Pará e do município de Autazes.

“Em relação às queimadas temos percebido é que a fumaça que tá encobrindo Manaus está vindo do baixo Amazonas, Pará e do município de Autazes. Ali naquela região são 108 focos de incêndio somente hoje. 52 homens e seis viaturas já trabalham no local. Hoje estamos enviando oito viaturas da Polícia Militar, quatro da Polícia Civil e mais quatro do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (Ipaam)”, declarou Wilson Lima.

Focos de queimadas

Nos últimos dois dias, o Amazonas registrou um total de 504 focos de queimadas, de acordo com dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O município de Autazes, localizado a 111 quilômetros de Manaus, se destaca com 105 focos, o que representa 20,8% do total do estado.

Incêndio em vegetação invade estrada de Autazes no Amazonas pic.twitter.com/tx1PpvFIJ0 — AM POST (@portalampost) October 11, 2023

Além de Autazes, outros municípios também apresentaram números expressivos de queimadas. Careiro registrou 50 focos, enquanto Careiro da Várzea teve 26, Itacoatiara teve 24 e Manacapuru teve 18. Esses municípios estão entre os dez que mais tiveram focos de queimadas durante os últimos dois dias, conforme os dados do Inpe.

Apesar desses números alarmantes, Manaus teve um registro relativamente baixo de focos de queimadas nesse período. Foram apenas três focos, todos na zona rural. Dois deles ocorreram nas proximidades da BR-174, rodovia que liga Roraima e Amazonas, e o terceiro foi registrado próximo à comunidade Nossa Senhora de Nazaré, localizada no rio Amazonas.

Esses números preocupam, pois as queimadas podem ter graves consequências para a biodiversidade e para a saúde das pessoas. A fumaça proveniente das queimadas pode causar problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos.

Um dos principais fatores que contribuem para as queimadas no Amazonas é o desmatamento. A remoção da cobertura florestal abre espaço para a expansão do agronegócio e de outras atividades econômicas. A queima de vegetação nativa é utilizada como um método de limpeza do terreno, preparando-o para uso.

Além disso, o clima seco e a baixa umidade relativa do ar na região facilitam a propagação do fogo. A combinação desses fatores torna o Amazonas propenso a incêndios florestais, que podem se espalhar rapidamente e causar danos irreversíveis ao ecossistema.

Denúncias de queimadas

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) orienta a população que desmatar ou atear fogo em área particular e/ou pública de proteção; retirar, transportar ou guardar madeira e outros produtos de origem vegetal sem autorização do órgão competente, configura em crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas na Lei.

Para denúncias dessa natureza, a população pode denunciar por meio do disque-denúncia 181, do 190 ou diretamente nos canais de comunicação do BPAmb, através dos telefones 98842-1547/ 98842-1553 e no e-mail: [email protected].

Além disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) também tem um canal de recebimento de denúncias para evitar algum foco de incêndio nas unidades administradas pela secretaria. A população pode contribuir denunciando qualquer tipo de queimada pelo WhatsApp (92) 98842-2161 ou no e-mail: [email protected].

Redação AM POST*