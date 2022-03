Amazonino Mendes pode ficar sem partido para disputar eleições deste ano

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (sem partido), que está em Manaus para definir o futuro de sua candidatura nas eleições deste ano mas pode ficar sem partido para disputar o pleito.

Nos últimos meses o ex-governador tem encontrado dificuldades para se filiar a uma sigla e disputar as eleições, mesmo sendo o líder consistente das pesquisas de intenção de votos desde o ano passado.

O ingresso do do governador do Amazonas, Wilson Lima no União Brasil reduziu as opções de filiação de Amazonino, que poderia acabar no colo de ex-adversários dele na política amazonense: o senador Eduardo Braga (MDB), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB).

As especulações são de que ele iria para o PSDB, de Arthur Neto. Porém, nesse sábado (26) Amazonino se reuniu com a cúpula do Progressistas, que tem tem os deputados Belarmino Lins e Átila Lins, ligados a Wilson Lima, como grandes nomes no Estado.

Para aliados de Amazonino, a filiação ao Progressistas é dada como certa, no entanto, Belarmino Lins e seu filho George Lins postaram foto ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima.