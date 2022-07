Amazonino tenta se apropriar da duplicação da AM-070 concluída por Wilson Lima após quase 10 anos do início da obra

Redação AM POST

Um vídeo publicados nas redes sociais do pré-candidato ao governo do Amazonas e ex-governador, Amazonino Mendes (Cidadania), afirma que ele é o responsável pela duplicação dos 78,1 km da AM-070 iniciada há quase 10 anos. Porém, a obra, que esteve parada por anos só com promessas de que seria concluída, foi entregue em dezembro do ano passado pelo governador Wilson Lima (UB).

Amazonino tenta se apropriar de obra concluída por Wilson Lima pic.twitter.com/PXL0UqoeM3 — AM POST (@portalampost) July 19, 2022

A rodovia liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão e é um importante corredor para o escoamento da produção rural. A obra foi iniciada em 29 de março de 2013, ainda no governo de Omar Aziz, e no início da gestão de Wilson Lima, em 2019 apresentava apenas 34 quilômetros construídos.

De maio a setembro de 2017, a rodovia recebeu frente de obras no governo interino de David Almeida e avançou 17 quilômetros. Porém, em março de 2018, com recursos na ordem de R$ 402 milhões nos cofres do Governo do Estado para dar continuidade da duplicação da estrada AM-070, a gestão de Amazonino Mendes (PDT) paralisou as obras no local desde quando tomou posse na gestão tampão.