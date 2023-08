Amazonprev alerta aposentados e pensionistas para o prazo final do Censo Previdenciário

Termina no dia 22 de setembro, o prazo de prorrogação do Censo Previdenciário para aposentados e pensionistas do Governo do Estado, conforme Decreto do Executivo Nº 47.843, de 02 de agosto de 2023. O não recadastramento dos servidores inativos implicará na suspensão de seus proventos.

O censo é o procedimento pelo qual os segurados inativos e pensionistas vinculados à Amazonprev realizam a prova de vida, com a confirmação, correção e inclusão de dados pessoais, funcionais e/ou financeiros ao banco de dados da instituição previdenciária. Hoje apenas 45,8% deste público, residente em Manaus, e em outros estados e países realizaram seu cadastramento.

Para o atendimento é necessário que seja feito um cadastramento, exclusivamente, por meio do site http://www.amazonprev.am.gov.br, no link “Agendamento Censo Previdenciário”, e também pelo aplicativo “Meu RPPS”.

Os segurados que não realizarem o recadastramento obrigatório terão os pagamentos de seus proventos suspensos, ficando o restabelecimento condicionado à realização do procedimento.

O agendamento está sendo realizado para as unidades: Amazonprev, na praça 14 (entrada pela rua Ipixuna), UEA (Av. Castelo Branco, 504 – Cachoeirinha), Vila Olímpica, auditório da FAAR (Av. Pedro Teixeira, 1271 – Dom Pedro), Centro Cultural Aníbal Beça (Av. Autaz Mirim- zona Leste) e nas unidades Militares: Polícia Militar (3ª CICOM) e Corpo de Bombeiros, ambas no bairro de Petrópolis.

O censo dos segurados que residem no interior do Amazonas será feito, ainda neste segundo semestre, com orientações a serem divulgadas posteriormente. No caso dos beneficiários dos demais poderes: Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria, o Censo será realizado e regulamentado por ato específico de cada órgão.

Visita domiciliar

O sistema de agendamento oferece a opção de Atendimento Domiciliar, mas somente para quem se encontrar impossibilitado de locomoção. Será necessário apresentar laudo ou atestado médico, que tenha sido emitido há pelo menos 180 dias. Os aposentados e pensionistas que fizeram seu agendamento já estão recebendo retorno dos laudos médicos para marcação da visita.

Documentação

Para a comodidade do segurado, o atendimento deverá ser agendado, por meio do endereço eletrônico http://www.amazonprev.am.gov.br. Ao clicar no link “Agendamento Censo Previdenciário”, o segurado terá acesso a todas as informações necessárias.

Passo a passo

Acesse http://www.amazonprev.am.gov.br;

Clique no link ‘Agendamento Censo Previdenciário’;

Informe o número de CPF / data de nascimento e escolher entre as opções de local, data e horários disponíveis.

Mais informações:

whatsapp 08008003400 ou através das mídias sociais da Fundação no Instagram e Facebook @amazonprev_oficial

