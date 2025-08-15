A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonprev alerta para golpes de recadastramento contra aposentados

Golpistas usam números falsos e imagens da Amazonprev para enganar aposentados; instituição reforça que contato só é feito após solicitação do segurado.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 20:05

Notícias do Amazonas – A Fundação Amazonprev emitiu um alerta nesta sexta-feira (15) para aposentados e pensionistas sobre golpes envolvendo falsos contatos para recadastramento. A instituição reforça que não liga nem envia mensagens com links ou códigos para segurados realizarem o procedimento.

Segundo a direção, os registros de tentativas de fraude são diários. Golpistas utilizam números falsos, imagens não autorizadas da Amazonprev e se passam por servidores para pedir informações pessoais, instalar aplicativos ou enviar códigos. Ao seguir as orientações dos criminosos, as vítimas têm contas bancárias e senhas clonadas, sendo usadas para contrair empréstimos e transferir valores.

Como a Amazonprev realiza o contato oficial

A instituição esclarece que qualquer comunicação sobre recadastramento ocorre somente após solicitação do próprio aposentado, pensionista ou representante legal, e mediante comprovação de identidade.

Canais oficiais de atendimento:

Como fazer o recadastramento

O recadastramento iniciou em agosto para os segurados aniversariantes do mês.

  • Presencial (Manaus): agendamento prévio no site www.amazonprev.am.gov.br e comparecimento à sede (Av. Visconde de Porto Alegre, 486 – Centro).

  • APP MEU RPPS: disponível para quem já fez o Censo Previdenciário (2023/2024), com login igual ao do Portal do Segurado.

  • Visita domiciliar: para acamados, mediante solicitação por telefone ou e-mail.

  • Recadastramento Virtual: exclusivo para quem mora fora de Manaus, solicitado pelo e-mail [email protected], com atendimento por videoconferência.

A Amazonprev reforça que o único aplicativo autorizado é o MEU RPPS. Qualquer mensagem recebida fora desses canais deve ser ignorada.

