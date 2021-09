Ampliação da oferta de consultas e exames desafoga unidades de saúde e reduz tempo de espera por procedimentos no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Com oferta mensal de 86.471 exames e serviços terapêuticos, além de 11.990 consultas, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na zona norte de Manaus, passa a atender a população do Amazonas com procedimentos de saúde diversos. Por meio dos projetos Consulta+ e Examina+, que fazem parte do Programa Saúde Amazonas e foram anunciados pelo governador Wilson Lima nesta sexta-feira (24/09), a unidade de saúde de 32 mil metros quadrados é incorporada à rede de saúde para além da Covid-19, possibilitando a redução do tempo de espera por consultas e exames.

Continua depois da Publicidade

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud, explica que toda a oferta por procedimentos no Delphina Aziz e nas outras unidades estaduais de saúde é feita por agendamento, via Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

“É importante que a população saiba que ela tem toda uma estrutura com uma capacidade instalada no Hospital Delphina Aziz, para que ela possa usufruir de toda essa oferta de atendimento. A regulação do estado do Amazonas, que é feita pela Cura, pega todos aqueles pacientes que já estavam aguardando uma oportunidade para realizar qualquer um desses exames e consultas, e avisa o usuário para o horário e o dia que ele pode se fazer presente no Hospital Delphina Aziz”, ressaltou Nayara, ao alertar sobre a importância de o paciente não faltar no dia e horário agendados.

Exames – O projeto Examina+ está disponibilizando, apenas no HPS, 86.471 exames por mês, incluindo 3.320 sessões de fisioterapia para a rede de saúde. São 54.471 exames a mais que a unidade passa a oferecer a partir de agora. Antes, quando era hospital era referência para o Covid-19 no Amazonas, o número de exames ofertados era igual a 32 mil.

Continua depois da Publicidade

O Parque Tecnológico da unidade possui mais de 1,6 mil equipamentos de Alta, Média e Baixa Complexidade, entre eles os de tomografia, ressonância magnética, radiologia, ecocardiograma, equipamentos de ultrassonografia, mamografia, que estão entre os exames mais demandados pela população.

Aos 65 anos, Maria Lucy Coelho foi uma das pacientes atendidas já nesta sexta-feira, no Delphina Aziz. “Foi um dos melhores hospitais, o melhor lugar para me atender foi aqui nesse hospital, achei muito bom. Eu fiz a consulta num dia, no outro dia me mandaram para cá, pense numa maravilha de Deus, eu fiquei muito feliz”, disse a paciente.

Continua depois da Publicidade

A assistente social Alda Mara Peixoto, que esteve no Delphina Aziz para fazer uma ressonância magnética, aprovou a iniciativa da ampliação da oferta de procedimentos na unidade.

“Vai atender bastantes pessoas, a demanda é bem grande, as pessoas precisam do atendimento do sistema de saúde. Eu, particularmente, sempre usei a rede privada, mas desde o início desse ano estou usando o SUS e não tenho do que reclamar, estou sendo bem atendida. Hoje foi um dia bem diferenciado, a equipe aqui é muito boa, eu gostei muito”, avaliou Alda Mara.

Continua depois da Publicidade

Consultas – Já o projeto Consulta+ vai ofertar, a partir do início de outubro, também no Delphina Aziz, 11.990 consultas/mês, ajudando a desafogar a rede ambulatorial do Estado. Além de 8.370 consultas/mês em 15 especialidades médicas, serão ofertadas 3.620 consultas de ambulatório cirúrgico.

São consultas especializadas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia adulto e infantil, reumatologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia adulto e infantil, otorrinolaringologia, pneumologia adulto e pediátrico, urologia e nutrição.