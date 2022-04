André Mendonça será relator da ação do governador Wilson Lima contra decreto de Bolsonaro que ameaça empregos na ZFM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), será o relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), no Supremo Tribunal Federal (STF), para barrar a redução da alíquota de IPI em relação aos produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A ADI, apresentada pelo governador Wilson Lima por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), requer a concessão de medida cautelar para suspender a redução das alíquotas do IPI, previstas no Decreto Federal 11.047/2022, aos produtos produzidos pelas indústrias instaladas na ZFM. A medida requerida pelo Estado visa manter a competitividade do PIM ao suspender a redução do IPI para esses produtos quando produzidos fora da Zona Franca.

Nesta semana, o governador esteve em Brasília para tratar do tema junto ao Governo Federal. Mesmo aberto ao diálogo, Wilson Lima nunca descartou nenhuma estratégia para garantir as vantagens competitivas da ZFM.