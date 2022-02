André Zogahib e Kátia Couceiro inscrevem chapa para disputar eleições na UEA

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O professor doutor do curso de Administração, André Zogahib e a professora doutora do curso de Medicina, Kátia Couceiro inscreveram virtualmente, nesta sexta-feira (18), chapa para disputar a eleição para os cargos de reitor e vice-reitora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), agendada para acontecer no dia 23 de março. A Chapa 19 tem como slogan de campanha ‘Gestão, participação e respeito’.

André Zogahib tem uma profunda identificação com a UEA. Foi aluno da primeira turma do curso de Administração da universidade, que iniciou suas atividades em 2001 para atender os estudantes da capital e do interior do Amazonas. Em 2008, tornou-se professor efetivo, atuando em diversos setores da universidade.

O plano de gestão da Chapa 19 contempla a otimização do orçamento da UEA, que no ano passado foi de mais de R$ 683 milhões para gerir unidades na capital e em diversos municípios no interior do Amazonas. “Eu coloquei o meu nome à disposição da comunidade acadêmica para o cargo de reitor porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Quero poder ajudar a universidade a alcançar maiores níveis de excelência, de gestão e de qualidade do ensino superior na Amazônia. Pretendemos interiorizar ainda mais a universidade, permitindo que os estudantes descubram e desenvolvam seus talentos a partir da utilização de novas tecnologias advindas do aprimoramento de nossas estruturas e da formação de novas parcerias. Podemos desenvolver a economia do estado a partir do aprimoramento da educação fornecida pela UEA”, declarou o candidato a reitor.

A candidata a vice-reitora, professora doutora Kátia Couceiro, integra a chapa por acreditar que o diálogo e a união em torno do mesmo objetivo podem superar dificuldades. “Chegou o momento de discutir os rumos da universidade que queremos. Não é possível fazer uma gestão eficiente sozinho, é necessário ouvir as demandas, estruturar um planejamento detalhado, que contemple tanto as prioridades quanto as medidas rotineiras para alcançarmos patamares cada vez mais elevados em nossa comunidade acadêmica”, declarou a vice da chapa 19.

Biografias

O professor doutor André Zogahib é graduado em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Possui especialização, mestrado e doutorado em administração pública. É professor do quadro efetivo da UEA desde 2008, já tendo sido coordenador de cursos de graduação, especialização e mestrado, coordenador dos sistemas de ingresso, pró-reitor de planejamento e pró-reitor de extensão e assuntos comunitários. Participa da universidade desde o início das operações da instituição, no ano de 2001. Foi aluno da primeira turma do curso de Administração de Empresas da UEA.

Participou da elaboração e implementação do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração), na condição de docente. Em 2010, como pró-reitor de planejamento, atuou na reestruturação organizacional da UEA. O Projeto de Lei do Executivo n° 116/2011 permitiu a contratação de cerca de 600 professores na época.

É um gestor experiente e bem sucedido. Como diretor-presidente da Amazonprev, conquistou por três anos seguidos o prêmio de melhor RPPS do Brasil, entre os Estados da federação. A Amazonprev tornou-se referência nacional em gestão previdenciária, após ser bem avaliada pela Abipem, Aneprem, Secretaria Nacional de Previdência etc. O foco da gestão de André Zogahib pauta-se na valorização do servidor, atenção com as demandas dos alunos, humanização do atendimento com respeito e diálogo permanente.

A professor doutora Kátia do Nascimento Couceiro é graduada em Medicina, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Estimulação Cardíaca Eletrônica Implantável pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia (FESC-2020). Possui mestrado em Ensino em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Paulista (UNIFESP) e doutorado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Universidade do Estado do Amazonas(UEA). É da UEA desde 2005 na disciplina de Cardiologia, já tendo sido subcoordenadora do curso de Medicina, coordenadora do internato de Clínica Médica e membro do núcleo docente estruturante do curso. Atualmente, é supervisora e preceptora do Programa de residência médica em clínica médica da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) assim como subcoordenadora da residência de Cardiologia da UEA. Foi presidente da Sociedade Amazonense de Cardiologia (biênio 2020-2021). Sob a sua coordenação foi criado o primeiro Centro de Treinamento de Emergências cardiovasculares da Região Norte, responsável pela implantação de medicamentos de alto custo para insuficiência cardíaca. O Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a efetuar a distribuição de todo o arsenal de medicamentos, obtendo a redução de mortalidade de seus pacientes.

Atualmente, é presidente da Academia Amazonense de Medicina (biênio 2022-2023).