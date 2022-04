Angelus Figueira é empossado como titular da Sedecti

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima empossou, nesta quarta-feira (13/04), o novo titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Angelus Figueira. A cerimônia ocorreu na Sede do Governo.

Angelus Figueira, 71, ex-deputado, assume a Sedecti com o compromisso de estabelecer novas estratégias para o desenvolvimento econômico do Estado, para agregar uma gestão ampliada e aumento das atividades produtivas, que incluem o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM) e da produção rural do interior do Estado.

“É com este espírito que nós chegamos à esta secretaria. Junto à equipe altamente qualificada que existe na Sedecti, queremos agregar ao trabalho que já vem sendo liderado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. E, por sua orientação, um dos setores que vamos trabalhar muito é a inovação e a tecnologia ”, justificou o secretário.

Amazonense de Manaus, Angelus Figueira é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foi deputado estadual duas vezes e quatro vezes prefeito de Manacapuru, interior do Estado.

Tem experiência em aerofotogrametria, é agricultor, empresário, especialista em genética e biotecnologia animal.

Trabalha com melhoramento genético tanto para produção de carne, quanto para produção de leite, sendo reconhecido no Brasil e em toda América do Sul.

Angelus Figueira tem perfil visionário, incentiva o setor primário e novos vetores que possam fortalecer a matriz econômica do Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa