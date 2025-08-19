A notícia que atravessa o Brasil!

ANJD suspende divulgação de releases do TJAM em protesto contra perseguição e censura

Entidade acusa práticas de censura e promete acionar o Conselho Nacional de Justiça para garantir a liberdade de expressão.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 19:52 - Atualizado em 19/08/2025 às 20:15

Notícias do Amazonas – A Associação Nacional de Jornalismo Digital anunciou a suspensão, por tempo indeterminado, da divulgação de releases e conteúdos oficiais provenientes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A medida foi tomada como resposta a uma série de episódios que, segundo a entidade, configuram desrespeito e discriminação contra veículos de comunicação digitais, seus proprietários e editores.

O que deveria ser um espaço de proteção à liberdade de imprensa e de expressão tem se convertido, na prática, em ambiente de intimidação e censura. Jornalistas vêm sendo alvo constante de processos movidos por autoridades, empresários e publicitários, utilizando justamente o Poder Judiciário como ferramenta de pressão. As ações judiciais, acompanhadas de multas desproporcionais, bloqueios de contas bancárias e ordens de remoção de conteúdos, vêm sendo interpretadas como mecanismos de silenciamento.

Leia também: Desembargador Domingos Chalub se aposenta no Tribunal de Justiça do Amazonas

Um exemplo citado pela associação foi a condenação de seu presidente, Marcelo Generoso, ao pagamento de R$ 11 mil ao atual governador do Amazonas. Em outro caso, um publicitário conseguiu reabrir uma ação que sequer o mencionava diretamente, resultando no bloqueio de contas pessoais do jornalista. Também foi destacada a determinação para que uma repórter retirasse do ar matéria que denunciava gastos públicos envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade. Para a entidade, há indícios de favorecimento a figuras com proximidade ao próprio TJAM.

O cenário será relatado formalmente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão responsável pela fiscalização do Judiciário. A associação afirma que sempre manteve respeito institucional e chegou, inclusive, a reconhecer publicamente a atuação do tribunal em campanhas anteriores. No entanto, reforça que não permanecerá em silêncio diante de práticas que ferem a democracia e o direito da sociedade à informação.

