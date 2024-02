Ano letivo nos Colégios Militares da Polícia Militar do Amazonas inicia com mais de 18 mil alunos matriculados

Notícias do Amazonas – O ano letivo na rede estadual iniciou nesta terça-feira (07/02) e os Colégios Militares da Polícia Militar do Amazonas (CMPM) contam, neste ano, com mais de 18 mil alunos matriculados, sendo 2.500 novos estudantes. Nesta manhã, as nove unidades de ensino da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram solenidade de abertura de volta às aulas, que contou com a presença do Alto Comando da instituição. Das nove unidades, oito escolas são em Manaus e uma no município de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital).

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, ressaltou a importância do ensino militar para a formação da sociedade. “Nossos colégios militares são lugares para a educação e para motivar nossos jovens e realizarem seus sonhos e objetivos. Aqui já formamos médicos, advogados, policiais militares e profissionais que servem e contribuem com o nosso estado”, enfatizou o coronel PM Klinger.

O comandante destaca, ainda, o diferencial das escolas administradas por policiais militares. “A disciplina começa desde o uso obrigatório de farda, regras de apresentação pessoal, incluindo cabelo, adereços e a utilização restrita ou até mesmo proibida do celular. Os alunos aprendem desde o momento em que entram em forma e prestam continência, independentemente se irão seguir na carreira militar ou civil, pois em todos os lugares existe hierarquia”.

O CMPM I localizado no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, recebeu a visita do comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva; o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, visitou o CMPM V, no bairro Flores, zona centro-sul; e o chefe do Estado-Maior Geral da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo, visitou o CMPM II, na Cidade Nova, zona norte. As demais unidades receberam os comandantes dos grandes Comandos da PMAM.

Ensino militar

Os CMPM’s são unidades de ensino militares que oferecem condições para formação da personalidade, baseada nos princípios basilares da hierarquia e disciplina militar da Policia Militar do Amazonas.

As nove unidades são compostas por um corpo docente de servidores da Secretaria de Educação e Desporto Escolar (Seduc), com direção e comando de oficiais da PMAM, posto que os colégios sejam administrados por policiais militares e pertencem a rede pública estadual de ensino.

