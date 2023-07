Anuário Brasileiro de Segurança Pública: Amazonas é o segundo estado que mais reduziu roubos de veículos no Brasil

O Amazonas foi o segundo estado brasileiro que mais reduziu casos de roubo e furtos de veículos no Brasil. É o que apontou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado, nesta quinta-feira (20/07). Conforme o estudo, foram analisadas as ocorrências registradas em 2022 em comparação com o ano anterior, 2021.

Os dados do Anuário mostraram que a maior redução foi alcançada pelo estado de Roraima, que atingiu o total de 33,3%. Em terceiro lugar ficou o Acre, com uma queda de 22,2%.

A 2ª colocação alcançada pelo Amazonas é reflexo das ações integradas realizadas entre a Polícia Militar, Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em conjunto do Centro Inteligente de Videomonitoramento, o “Paredão”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O delegado da DERFV, Rodrigo Barreto destacou que o Sistema Paredão, que conta com mais de 500 câmeras espalhadas pela capital, tem sido uma ferramenta fundamental no apoio a operações e recuperação de veículos, entre outras ações policiais apoiadas por meio do monitoramento em tempo real.

“O nosso trabalho não pode ser dissociado da tecnologia e desse recurso que é o paredão. Então, nossos resultados são também por conta desse sistema. Foi um investimento bem feito que trouxe bons resultados para a segurança pública”, afirmou Barreto.

2023

No primeiro semestre de 2023, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), apreendeu 122 veículos com restrição de furto ou roubo. Neste mesmo período, efetuou 44 prisões de suspeitos envolvidos em crimes de roubos e furtos de veículos.

“O balanço desses seis meses é significativo, no número de veículos recuperados, foram 132 que correspondem aos crimes de roubo, estelionato e furto, mas não é só isso, nós aumentamos em mais de 300% o número de inquérito e todos com autoria e com o trabalho de investigação tem sido possível definir e identificar autores”, comentou Barreto.

Redação AM POST