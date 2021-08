Apagão de energia elétrica no interior do Amazonas é tema de debates na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As constantes interrupções de energia elétrica, aliada ao péssimo fornecimento do serviço de telefonia, internet e abastecimento de água no interior do estado foram abordadas pelos parlamentares estaduais em debate ocorrido, na manhã desta quinta-feira (5), durante Sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado Roberto Cidade (PV). Os parlamentares foram unânimes nas reclamações contra as concessionárias de serviços públicos.

Continua depois da Publicidade

Em discurso, o deputado Wilker Barreto (sem partido), afirmou receber ligações de correligionários do interior reclamando dos inúmeros apagões e também da qualidade das operações de telefonia. “Recebi um pedido de socorro da presidente da Câmara Municipal de Uarini, vereadora Juci Paula Góes (Podemos), informando que a cidade sofre demasiadamente com uma sucessiva interrupção de energia. Os moradores têm relatado a queima de aparelhos elétricos e comerciantes perdendo produtos. A economia já está fragilizada por conta da pandemia e solicito que a Amazonas Energia seja oficiada para esclarecer ao Parlamento as razões do péssimo fornecimento de energia elétrica”, denunciou.

Wilker Barreto solicitou ao presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade (PV), que a Amazonas Energia seja convocada pela Aleam para esclarecer as interrupções de fornecimento da energia elétrica.

Roberto Cidade, em aparte, disse que o tema é extremamente importante, e lembrou ter participado de uma Audiência Pública para debater o assunto. “Já reclamei diversas vezes sobre a falta de energia elétrica no interior e os representantes da Amazonas Energia chegam na Aleam e dizem que está tudo bem. Por isso, convoco a todos os parlamentares para criar uma Frente Parlamentar em defesa dos consumidores do Amazonas, não só de energia elétrica, mas também de água e telefonia”, conclamou.

Continua depois da Publicidade

Imigrantes Venezuelanos

No Pequeno Expediente, o deputado Tony Medeiros (PSD) falou sobre os imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade social que, segundo ele, multiplicam-se nas esquinas de Manaus. “Há descaso daqueles que têm competência para resolver o problema. Parece que as autoridades do Estado se esquivam de enfrentar a situação. É preciso cobrar responsabilidades, se é do Estado, se é da prefeitura, mas afirmo que a responsabilidade é de todos. Não dá pra aceitar crianças ajoelhadas nos sinais pedindo”, afirmou.