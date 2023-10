Aplicativo vai mapear situação da fauna e dos rios do Amazonas

Uma parceria entre o governo federal e do Amazonas vai promover o mapeamento da fauna e dos rios do estado por meio de um aplicativo que pode ser baixado por toda a população. O serviço capta informações sobre problemas relacionados ao meio ambiente em diversas localidades para orientar ações de redução de danos às espécies locais.

A iniciativa é uma parceria conjunta entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), assim como o setor de Emergência Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) bem como o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, destaca que o trabalho é fruto de diálogos com à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. De acordo com ele, o intuito é identificar o problema de forma mais rápida e amenizar o impacto das mudanças climáticas.

“Estão todos mobilizados para que a gente possa minimizar essa questão da mortandade dos mamíferos aquáticos, para que o que aconteceu em Tefé não se replique para outras áreas. Esse aplicativo está sendo mobilizado agora para atender essa demanda, para que a gente possa fazer junto com as comunidades e as instituições que atuam no interior do estado esse mapeamento”, disse.

Durante o mês setembro, o superaquecimento dos rios ocasionou a morte de centenas de espécies de peixes e mamíferos, como botos cor-de-rosa e tucuxi. O monitoramento visa evitar que o desastre natural provocado pelo fenômeno El Niño se expanda para outros municípios.

O técnico de Emergência Ambiental do Ibama, José Carlos Mendes de Morais esteve presente na primeira reunião do grupo de trabalho nesta sexta-feira (6). “A gente veio a convite do Governo do Estado para montar um sistema de comando de incidentes, que se trata de uma ferramenta de gestão, onde nós vamos fazer um planejamento combinado com as outras instituições para dar a melhor resposta possível”, afirmou.

Aplicativo

A ferramenta poderá ser usada no aplicativo do Censipam, desenvolvido para apoiar os entes que atuam de forma cooperativa nas operações de combate aos crimes ambientais ou operações de resposta a desastres. No APP, disponível para os sistemas Android e iOS, membros institucionais e a população podem fazer o registro das ocorrências, por meio de fotos, indicação de espécies afetadas, além de outras observações sobre a localização geográfica do fato.

“Esse aplicativo consegue nos informar em tempo real as condições da mortandade de animais. Com esse levantamento ele consegue mapear e, a partir desse mapeamento, a gente consegue distribuir as nossas ações”, afirmou o técnico do Ibama.

Os dados coletados serão tratados e consolidados parar gerar as informações de orientação para as ações e o direcionamento das estratégias de apoio à causa ambiental.

O aplicativo pode ser baixado nos links:

Android

iOS