Após apresentação no Lide, Wilson Lima recebe empresários interessados em investir no Amazonas

O governador Wilson Lima afirmou que três empresas o procuraram para manifestar interesse em investir no Amazonas e fazer parte do Polo Industrial de Manaus. Ele conversou com os investidores após sua participação, nesta terça-feira (09/05), no Lide Brazil Investiment Forum, em Nova Iorque (EUA), onde discursou para investidores sobre os potenciais de desenvolvimento sustentável no estado.

“Há pelo menos três empresas já interessadas em se instalar no Polo Industrial de Manaus: uma trabalha com celulose, a outra transforma óleos vegetais em combustível verde e tem uma outra empresa interessada em trabalhar com o processo de descarbonização, inclusive, já agora no Festival de Parintins deste ano de 2023”, revelou Wilson Lima.

Ainda segundo o governador do maior estado brasileiro, encontros assim são importantes para que o Amazonas estabeleça relação com grandes empresas e atraia investimentos. Ele disse que mantém o diálogo com outros agentes, como o Governo Federal, e instituições ligadas a países como os Estados Unidos para ampliar relações comerciais.

“Que (a gente) possa aumentar a exportação de produtos, a venda de produtos da Zona Franca de Manaus para mercados importantes como esse daqui (EUA) e também para a América Central como um todo, como Panamá, México e outros países que importam produtos da China, o mesmo produto que é fabricado na Zona Franca de Manaus”, frisou o governador Wilson Lima.