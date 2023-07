Após clonagem, Ageman disponibiliza novo número para atender público

A Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) já está atendendo aos usuários pelo novo número, após episódio de clonagem do WhatsApp, registrado na semana passada.

Os usuários que necessitarem de atendimento junto à Ouvidoria do órgão regulador municipal poderão fazer contato por meio do 98410-3247, que também registra as demandas pelo WhatsApp.

A Ouvidoria da Ageman atende as demandas referentes aos problemas envolvendo o abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e o serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul.

O atendimento presencial funciona, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas dependências do PAC do shopping Phelippe Daou, localizado em frente ao Terminal 4, no bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus.

As demandas também são recebidas pelo 0800-092-3511, WhatsApp 98842-2919 e também por meio de formulário no site da Ageman, no endereço www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria, e também pelo e-mail [email protected].

Cabe à Ouvidoria receber as solicitações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios e críticas) e também realizar um trabalho de prevenção, apuração e mediação de divergências.

