Após denúncias de nepotismo, prefeito de Borba, Toco Santana, exonera a própria esposa de cargo em secretaria municipal

Notícias do Amazonas – O prefeito de Borba (AM), Raimundo Santana de Freitas, exonerou a esposa, Keila dos Santos Carbajal, do cargo de secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A medida foi publicada no dia 1º de agosto e ocorre após denúncias de nepotismo ganharem repercussão entre os moradores do município, localizado no interior do Amazonas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Lula zomba de brasileiros e diz que salário dele de R$ 46 mil “não é muito”; assista

A nomeação de Keila havia sido feita no dia 1º de janeiro de 2025, data em que o prefeito também nomeou sua irmã, Maria Arlete Santana de Freitas, para o cargo de secretária de Políticas Públicas para Mulheres. A prática, que se tornou motivo de críticas, foi vista como uso indevido da estrutura pública para favorecimento pessoal.

PUBLICIDADE

Segundo os decretos, a esposa do prefeito, Keila dos Santos Carbajal, foi nomeada para o cargo de secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Já a irmã do gestor, Maria Arlete Santana de Freitas, assumiu a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres.

A nomeação de familiares em cargos comissionados fere o princípio da impessoalidade e pode ser enquadrada como prática de nepotismo, proibida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2008, conforme a Súmula Vinculante nº 13. A legislação busca impedir o uso da estrutura pública para favorecimento pessoal.

Keila, além de ocupar um cargo público, se apresenta nas redes sociais como “Primeira Dama do município de Borba-AM”, empresária e mãe.

Até o momento, a exoneração da irmã do prefeito, que também ocupa cargo estratégico na gestão municipal, não foi confirmada. A Prefeitura de Borba não se manifestou oficialmente sobre o caso até a publicação desta matéria.