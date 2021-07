Após depoimento na CPI da Covid, deputado Fausto Jr diz que sua família está sendo ameaçada de morte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado estadual Fausto Jr. revelou, nesta sexta-feira (2), que a mãe dele, conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Yara Lins, foi ameaçada de morte por meio de ligação telefônica, após participação do parlamentar na CPI da Pandemia, no Senado Federal, na última terça-feira (29). O parlamentar afirmou que já registrou um Boletim de Ocorrência sobre as ameaças sofridas pela família dele. A informação foi divulgada em entrevista dele a um portal local.

“Minha família está sendo ameaçada de morte e isto eu não vou aceitar. Não quero acreditar que isto não seja coincidência. Já temos o número de telefone, acionamos nossos advogados para tomarmos as medidas judiciais cabíveis. Este é o preço que se paga por falar a verdade. Estou sendo perseguido de forma covarde, eu e minha família”, frisou Fausto Jr.

Durante participação na CPI da Pandemia, Fausto confrontou o presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD), e escândalos envolvendo familiares do político em desvios da área de Saúde do Estado. “Senador eu me recuso a ser atacado na minha idoneidade. Ta expondo coisas pessoais. […] Vossa excelência e sua família são acusados de desviar R$260 milhões da saúde (do Amazonas). […] Fale a verdade senador, vossa excelência não tem moral para falar de mim”, disparou Fausto ao lembrar que Omar Aziz e seus familiares são alvos de investigação da Operação Maus Caminhos.

Em outro momento o deputado também afirmou que Omar Aziz, deveria também ter sido indiciado, por possíveis crimes praticados durante a sua gestão como governador do Amazonas, no início da década.

“Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. O certo era pra ser indiciado inclusive o ex-governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde, não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação”, disse Fausto na terça-feira (28).

Após depoimento, Omar Aziz pediu quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins, que é mãe de Fausto, porém o ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar em mandado de segurança que barra o pedido do presidente da CPI da Covid-19.