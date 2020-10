Após incêndio em hospital no RJ, Wilker volta a cobrar requerimento que solicita dos Corpo dos Bombeiros os alvarás dos hospitais do AM

Redação AM POST

O incêndio que atingiu o prédio do Hospital Federal de Bonsucesso, na última terça-feira, 27, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e que causou a morte de três pessoas, foi motivo de preocupação do deputado estadual Wilker Barreto (Podemos). Diante da situação, em seu pronunciamento na Sessão Ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta quinta-feira, 29, o parlamentar voltou a cobrar informações sobre o requerimento nº 5836/2019, de sua autoria, que solicita da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) quais unidades hospitalares do Estado possuem Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A matéria, aprovada por unanimidade pelo Plenário da Casa Legislativa no dia 10 de outubro de 2019, pede que o Corpo de Bombeiros e a SES-AM informem ao Parlamento estadual quais hospitais públicos e privados do Estado possuem os autos de vistoria. Porém, depois de mais de um ano, tanto a corporação quanto a secretaria de Saúde não enviaram respostas para a Assembleia Legislativa, o que para Barreto, liga o sinal de alerta sobre as condições das unidades de saúde do Estado.

“Preciso externar a minha preocupação de um tema que esta Casa já se debruçou e aprovou requerimento de minha autoria pedindo que o Corpo de Bombeiros informe os status dos hospitais públicos e privados que tem o AVCB. Temos que estar um passo à frente e ter a garantia da fiscalização do Corpo de Bombeiros em nossos hospitais”, explicou o deputado, que voltou a solicitar um posicionamento dos órgãos competentes.

Para Wilker, os atestos são importantes para prevenir tragédias, como a que ocorreu em Bonsucesso. Até o momento, assinaram o requerimento um total de cinco deputados. Além do autor, a ação recebeu apoio dos parlamentares Álvaro Campelo (PP), Cabo Maciel (PR), Dermilson Chagas (Podemos) e Serafim Correa (PSB).

“Perdemos vidas no Rio de Janeiro e não quero que isso aconteça no nosso estado. O incidente me assustou, imagina o sofrimento e a correria daqueles familiares, pacientes e crianças sendo transportadas de forma rápida. Aí fico me perguntando sobre o 28 de Agosto, o João Lúcio, que estão lotados e abarrotados de gente. Peço que o Corpo de Bombeiros responda a este Poder sobre a fiscalização em nossos hospitais”, disse Barreto, lembrando da inspeção feita pelo parlamentar no Instituto da Mulher Dona Lindu, ocorrida no dia 23 de setembro de 2019, onde foram constatados que 48 extintores da unidade, localizada na Av. Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, estavam vencidos há três meses.

AVCB

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é um documento oficial emitido pelo Corpo de Bombeiros, onde diz que o local foi vistoriado e está dentro das normas de segurança contra incêndio e pânico, previstas na legislação e no PPCI (Plano de Prevenção e Combate de Incêndios).

