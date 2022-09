Após matar motociclista esmagado, caminhão de gás corre risco de explodir na BR-319

Redação AM POST

Após acidente com motociclista, o caminhão de gás corre risco de explodir na manhã desta sexta-feira (30), na BR-319, nas proximidades do Porto da Ceasa.

De acordo com a polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer resfriamento do caminhão, já que devido a exposição do gás a alta temperatura do sol, pode causar uma explosão.

O veículo segue parado no local do acidente, assim como o corpo do motocicleta segue debaixo do caminhão.

A perícia segue sendo aguardada no local juntamente com a equipe do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a retirada.