Após quase 40 anos, Reunião da Abeno retorna à região Norte com apoio da UEA e UFAM

Notícias do Amazonas – Após quase quatro décadas, a região Norte volta a sediar um dos principais eventos de discussão acadêmica e científica sobre ensino em Odontologia no país. A cidade de Manaus recebe, pela primeira vez, a 60ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (Abeno), com o apoio institucional da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O evento teve sua abertura oficial na noite desta quarta-feira (16/7), no Centro de Convenções Vasco Vasques, reunindo professores, estudantes, pesquisadores e profissionais da área odontológica.

Com o tema “Protagonismo estudantil, atividades práticas curriculares e docência criativa na formação em odontologia”, a programação segue até esta sexta-feira (18/7), e conta com uma ampla variedade de atividades, incluindo palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos, oficinas práticas, fóruns temáticos, rodas de conversa e atrações culturais.

Durante a cerimônia de abertura, a vice-reitora da UEA, Profª. Dra. Kátia Couceiro, destacou o papel da universidade na promoção do conhecimento e o orgulho pelo curso de Odontologia da instituição, que possui o maior número de doutores entre seus cursos. “A UEA abre as portas com orgulho para este evento e reafirma seu compromisso com a formação qualificada e o retorno social do conhecimento gerado”, afirmou.

A presidente da Abeno, Daniela Lemos Carcereri, ressaltou o simbolismo da edição ser realizada na Amazônia, chamando atenção para a conexão entre o ensino odontológico e os saberes locais. “Realizar essa edição histórica na Amazônia é um convite à reflexão sobre uma odontologia mais inclusiva, sustentável e conectada às realidades regionais”, declarou.

A reitora da Ufam, Tanara Lauschner, também esteve presente e destacou o protagonismo estudantil como centro da discussão nesta edição da reunião. “Tudo que produzimos em pesquisa, ensino e extensão é, antes de tudo, para nossos estudantes”, pontuou.

A mesa de abertura contou com a presença de diversas autoridades e representantes institucionais, como o diretor de Relações Internacionais da Capes, Rui Vicente Oppermann; a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad; além de lideranças acadêmicas e representantes estudantis da UEA e da Ufam.

Antes da abertura oficial, um pré-evento foi realizado na terça-feira (15/7), na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), da UEA. A Reunião da Abeno ocorre desde 1958 e é um dos principais fóruns de debate sobre a formação em Odontologia no Brasil. Nesta edição, dirigentes, docentes, discentes e profissionais de saúde de todo o país se reúnem para discutir os rumos e desafios do ensino odontológico diante das transformações sociais e tecnológicas.