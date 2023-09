Após quase cinco anos da privatização, Amazonas Energia deve ser vendida novamente

O grupo Oliveira Energia está se preparando para finalizar a venda da Amazonas Energia, quase cinco anos após sua privatização realizada em 2018 por simbólicos R$ 50 mil. Devem vir a Manaus nesta semana executivos interessados na compra da concessionária, conforme informação divulgada pelo site RealTime1.

As primeiras negociações foram reveladas pelo serviço de notícias Scoop, que obtém informações da antiga Bolsa de Valores de São Paulo, agora conhecida como B3.

O banco BTG Pactual foi contratado pela Oliveira Energia para prospectar oportunidades de recuperação da Amazonas Energia. As negociações estão sendo conduzidas com os grupos Equatorial e Energisa, além do EDP Brasil, empresa pertencente ao maior produtor de energia de Portugal, a EDP.

No Amazonas, também houve conversas com o fundo Cambuhy Investimentos, que, juntamente com o BTG Pactual, é dono da Eneva, empresa especializada na exploração de gás natural no campo de Azulão, localizado no município de Silves, Região Metropolitana de Manaus. Contudo, o negócio não avançou.

O consórcio composto pelos grupos Oliveira Energia, do empresário Orsine Oliveira, e Atem, da família Dib, comprou a concessionária em 2018. Porém, dificuldades operacionais empresa surgiram em 2019, quando a Atem abandonou a parceria para se preparar para o leilão da Refinaria de Manaus Isaac Benayon Sabbá, um negócio que foi concluído em dezembro de 2022.

A privatização da Amazonas Energia ocorreu há cinco anos, com o objetivo de aumentar a eficiência da empresa e atrair investimentos para o setor elétrico. No entanto, desde então, a concessionária tem enfrentado desafios significativos além de uma série de problemas comerciais e jurídicos surgiram desde então, tornando a operação inviável.

A reportagem do Portal AM POST procurou a Amazonas Energia e pediu um posicionamento sobre a informação mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Redação AM POST*