Após repercussão do caso Filó, Joana Darc e Agenor Tupinambá são chamados para série de entrevistas em São Paulo

Redação AM POST*

A deputada estadual Joana Darc (União) e o influenciador Agenor Tupinambá, de 23 anos, estão em São Paulo dando entrevistas após repercussão nas redes sociais do resgate da capivara Filó de dentro do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, para retornar a fazenda do influenciador Agenor Tupinambá, de 23 anos, em Autazes (distante 113 quilômetros da capital).

Na noite desta segunda-feira (8), os dois estão sendo entrevistados ao vivo pelos influencers Camila Loures e Lucas Guimarães, donos do Pod Cats.

“Lá [no Cetas] ela estava presa então eu senti mesmo que ela estava estressada, que ela emagreceu um pouquinho mas hoje ela está bem de boa, tá tranquila, tá linda“, disse Agenor ao ser questionado se sentiu diferença na capivara após resgate.

Joana foi indagada sobre como entrou no caso. “Quando eu vi que ele [Agenor] estava sendo acusado de maus tratos a Filó, eu falei: ‘não é possível alguma coisa está acontecendo’. Eu não conhecia ele, aí ele foi para o Ibama, foi autuado como se fosse um criminosos da mais alta periculosidade e um amigo em comum falou que ele estava lá e estava precisando de ajuda, porque eu também sou advogada, e ai eu fui lá prestar esse apoio. Eu falei assim: ‘Agenor eu vou te ajudar porque realmente é uma injustiça’. Eu jamais defenderia tanto seu não tivesse certeza“, declarou a deputada.

Joana Darc e Agenor também estiveram no SBT, para serem entrevistados no programa The Noite, do apresentador Danilo Gentili. “Vamos ter a oportunidade de falar do nosso Amazonas, da Filó e da causa animal no programe do Danilo Gentili”, escreveu a deputada no Instagram.

No dia 29 de abril deste ano, a parlamentar começou a fazer lives chorando dizendo que foi enganada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que exigiu que Agenor entregasse o animal silvestre, além de multá-lo em R$17 mil. Os vídeos ganharam muito engajamento e chagaram até a ser comentados por famosos.

Após repercussão do caso nas redes sociais o juiz federal plantonista Márcio Cavalcante, da 9ª Vara Cívil da SJAM, concedeu a guarda provisória da capivara a Agenor.