Após show histórico em Manaus, Whindersson Nunes relaxa em cachoeiras de Presidente Figueiredo

Notícias do Amazonas – Depois de fazer história com um show de comédia no Sambódromo de Manaus no último domingo (13), o humorista e youtuber Whindersson Nunes aproveitou para estender sua estadia no Amazonas e explorar as belezas naturais da região. Nesta quarta-feira (16), ele compartilhou em suas redes sociais imagens de um passeio pelas famosas cachoeiras de Presidente Figueiredo, município localizado a 117 quilômetros da capital amazonense.

Acompanhado pelos também humoristas Hulk Pão, Nilton Show e William de Oliveira, Whindersson visitou a Cachoeira de Iracema, uma das mais conhecidas do município. Em clima de descontração, o grupo aproveitou as águas cristalinas e a natureza preservada da região, atraindo elogios de seguidores e movimentando o turismo local nas redes sociais.

As imagens divulgadas mostram o artista longe dos palcos, mergulhando e sorrindo em meio à vegetação amazônica. A publicação reforça o contraste entre a correria dos bastidores do espetáculo e a tranquilidade do interior do estado.

A visita acontece logo após o sucesso do espetáculo “Isso definitivamente não é um culto”, apresentado por Whindersson no Sambódromo de Manaus. O evento marcou um feito inédito no cenário da comédia nacional, sendo o primeiro show humorístico realizado naquele espaço, tradicionalmente reservado para grandes shows musicais e o desfile das escolas de samba.

Com ingressos esgotados e milhares de fãs presentes, o show consolidou o nome de Whindersson como um dos principais humoristas do país, capaz de lotar arenas e inovar nas formas de apresentação. A escolha de Manaus como uma das cidades da turnê também reforça a crescente valorização do público da região Norte pelos grandes nomes do entretenimento.