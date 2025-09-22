Após tentativa de fuga, Polícia Militar do Amazonas prende homem com arma de fogo

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu no domingo (21) um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação resultou na apreensão de um revólver calibre 38 com duas munições e de uma porção grande de substância entorpecente análoga à cocaína.

PUBLICIDADE

Segundo informações da corporação, a prisão ocorreu após denúncia anônima indicando que o homem circulava armado pela rua Curvelo. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe policial, mas foi alcançado e detido em flagrante com a arma de fogo.

Ainda durante a ação, o homem admitiu que guardava drogas em uma residência no bairro Praça 14 de Janeiro. Com autorização da companheira do suspeito, os policiais entraram no local e localizaram o entorpecente.

PUBLICIDADE

Arma e drogas apreendidas pela PMAM

De acordo com a Rocam, a apreensão de armas ilegais e drogas é parte das ações de combate ao crime organizado e à violência na capital amazonense. A corporação destaca que retirar armas de fogo das ruas reduz o risco de homicídios, assaltos e outras práticas criminosas.

O suspeito, cuja identidade e idade não foram divulgadas, foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da Justiça.

Importância da denúncia

A PMAM reforça que a colaboração da população é fundamental no enfrentamento à criminalidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 190, com garantia de sigilo total do denunciante.

O caso segue em investigação para identificar possíveis conexões do suspeito com o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas na região.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On