A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Após tentativa de fuga, Polícia Militar do Amazonas prende homem com arma de fogo

Suspeito foi capturado pela Rocam com revólver calibre 38 e porção de entorpecente em Manaus

Por michael

22/09/2025 às 14:15

Ver resumo
Polícia Militar prende homem com arma

Após tentativa de fuga, Polícia Militar do Amazonas prende homem com arma de fogo – Foto: PMAM

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu no domingo (21) um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação resultou na apreensão de um revólver calibre 38 com duas munições e de uma porção grande de substância entorpecente análoga à cocaína.

PUBLICIDADE

Segundo informações da corporação, a prisão ocorreu após denúncia anônima indicando que o homem circulava armado pela rua Curvelo. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe policial, mas foi alcançado e detido em flagrante com a arma de fogo.

Ainda durante a ação, o homem admitiu que guardava drogas em uma residência no bairro Praça 14 de Janeiro. Com autorização da companheira do suspeito, os policiais entraram no local e localizaram o entorpecente.

PUBLICIDADE

Arma e drogas apreendidas pela PMAM

De acordo com a Rocam, a apreensão de armas ilegais e drogas é parte das ações de combate ao crime organizado e à violência na capital amazonense. A corporação destaca que retirar armas de fogo das ruas reduz o risco de homicídios, assaltos e outras práticas criminosas.

O suspeito, cuja identidade e idade não foram divulgadas, foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da Justiça.

Importância da denúncia

A PMAM reforça que a colaboração da população é fundamental no enfrentamento à criminalidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 190, com garantia de sigilo total do denunciante.

O caso segue em investigação para identificar possíveis conexões do suspeito com o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas na região.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem de 27 anos é preso em Manaus por armazenar pornografia infantil

A denúncia partiu da mãe de uma criança de 10 anos, que encontrou vídeos e mensagens de cunho sexual no celular da filha.

há 27 segundos

Amazonas

MPF acompanha situação precária de escola indígena em Ipixuna

A decisão foi formalizada por meio de portaria publicada nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial do MPF.

há 10 minutos

Amazonas

Corpos das três vítimas fatais de acidente entre bote e moto aquática chegam em comunidades do Amazonas para velório

O empresário e ex-vereador Robson Tiradentes, irmão do jornalista Ronaldo Tiradentes, também está envolvido no acidente.

há 14 minutos

Pará

DJ Juninho Show morre em acidente de moto no interior do Pará

Além da carreira artística, Carlos também atuava como servidor na Secretaria de Saúde do município

há 18 minutos

Polícia

Entregador é encontrado morto após ser sequestrado no interior do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas informou que as investigações já foram iniciadas para identificar os autores do sequestro e do homicídio.

há 38 minutos