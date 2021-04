Após ter cassação confirmada, Adail Filho debocha do TSE

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em tom de deboche o prefeito afastado de Coari, Adail Filho (PP), fez um postagem nas redes sociais afrontando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após decisão, dessa quarta-feira (28), que cassa seu mandato e institui nova eleição no município por considerar que a Constituição não permite o terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar.

A ação foi ingressada pelo principal opositor de Adail, o ex-candidato a prefeito de Coari, Robson Tiradentes (PSC).

“É meus amigos se no lançamento do novo single da Anitta está afirmando essa notícia, quem sou eu para discordar. E tem mais, foram mais de 22 mil votos conquistados nas urnas e o nosso dever é honrar cada voto de confiança com a grandeza que Coari merece. Continuo acreditando no que se mostra na rua. A vontade do povo de Coari é soberana!”, escreveu Adail em uma montagem da funkeira Anitta segurando um jornal impresso, com uma manchete que diz: ‘se tiver eleição, opositores de Adail levarão outra peia!”.

O político dá a entender que a população de Coari deverá eleger algum aliado seu, que vier para o novo pleito. Segundo informações de bastidores o ex-prefeito deve indicar o ex-presidente da Câmara Municipal de Coari, Keiton Pinheiro (PSD), que foi vice na chapa de Adail Filho em 2020, para disputar o cargo.