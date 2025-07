Apreensões no Amazonas batem recorde e somam 17 toneladas de drogas no 1º semestre de 2025

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) alcançou um marco histórico no combate ao tráfico de drogas: quase 17 toneladas de entorpecentes foram apreendidas somente nos seis primeiros meses de 2025. O número representa um aumento expressivo de 171% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando aproximadamente 7 toneladas foram retiradas de circulação.

Segundo o comandante-geral da corporação, coronel PM Klinger Paiva, o resultado é fruto direto de ações baseadas em Inteligência e de operações integradas com a Polícia Civil e a Polícia Federal. Ele destacou o uso estratégico de dados para aprimorar o policiamento ostensivo e repressivo, o que tem reforçado a atuação da PM na capital e no interior.

PUBLICIDADE

“Com base em informações precisas, conseguimos atuar com mais eficácia e causar prejuízos significativos ao crime organizado”, afirmou o comandante.

Entre as substâncias mais apreendidas estão o skunk, com mais de 8 toneladas, seguido por cocaína (4,5 toneladas), maconha (3,5 toneladas), além de outras drogas como oxi, ecstasy, THC, crack e haxixe.

Leia mais: Denúncia anônima leva polícia a encontrar mais de 165kg de drogas escondidos dentro de casa em Manaus

PUBLICIDADE

O destaque do semestre foi a maior apreensão da história da PMAM, registrada em junho, nas proximidades do município de Manacapuru. A operação, realizada com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM) e da Polícia Federal, resultou na captura de 6,5 toneladas de drogas, além de armamentos pesados, munições, uma lancha com seis motores e dinheiro em espécie. O prejuízo ao tráfico foi estimado em R$ 270 milhões.

O coronel Klinger afirmou que as operações continuarão intensificadas no segundo semestre, com foco em rotas estratégicas utilizadas por facções, especialmente em áreas de fronteira e locais de difícil acesso. Tropas especializadas como Rocam, Força Tática e Companhia de Operações Especiais (COE) seguem atuando nas ações.

PUBLICIDADE

A PM orienta a população a colaborar com o combate à criminalidade, denunciando atividades suspeitas por meio do 190. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.