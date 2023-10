Apresentações são suspensas devido à problemas técnicos no Teatro Amazonas

Notícias do Amazonas – As apresentações que aconteceriam no Teatro Amazonas durante os próximos 15 dias, a contar do dia 27 de outubro, estão temporariamente canceladas em virtude de problemas técnicos no local.

Entre os eventos cancelados, estão o show da banda “Critical Age”, e os espetáculos “Thriller”, e “Sacro”, que estavam marcados para o final do mês de outubro. O aviso é válido também para todas as atividades previstas para o início do mês de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A previsão para a normalização das atividades é para o dia 10 de novembro. Novas datas para a realização dos espetáculos cancelados serão divulgadas em breve.

Redação AM POST