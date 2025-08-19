Aprovados do PSS de educação do AM vão ocupar vagas em Manaus, interior e áreas indígena

Notícias do Amazonas – Em dois editais, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar convocou, nesta segunda-feira (18/08), 124 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária. São 116 profissionais do Edital nº 01, para a capital e interior do Amazonas, e 8 convocados no Edital nº 02, destinado às comunidades indígenas do estado.

PUBLICIDADE

A lista completa com os candidatos aprovados e realocados está disponível no link https://bit.ly/pss_seducam.

O processo de atendimento aos convocados acontecerá em dois momentos. O primeiro, de maneira virtual, estará disponível, entre a 00h01 e 16h, do dia 19 de agosto, via Sistema Admissional, pelo link https://admissao.seduc.am.gov.br/.

PUBLICIDADE

E o processo presencial acontece a partir das 8h, do dia 20 de agosto, para os candidatos que estão inclusos nas convocações Nº 10 para a capital e Nº 15 para o interior; e no dia 21 de agosto, às 8h, para os candidatos incluídos na convocação Nº 13 para área indígena.

Para os municípios do interior e áreas indígenas, o candidato convocado precisa ir até a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) na qual submeteu o processo seletivo. Neste momento, é obrigatória a entrega dos documentos e lotação.

Já para o candidato da capital, a apresentação de documentos é realizada na sede da Secretaria de Educação, na Avenida Waldomiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim 2.

PUBLICIDADE

“A lotação ocorrerá logo após a validação da documentação pela Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor. E o exercício é para início imediato, com prazo de até 24 horas para comparecimento na escola, após realizar a lotação”, salientou a responsável pela Coordenação de Seleção, Admissão e Integração de Servidores (CSAI) da Secretaria de Educação, Sônia Oliveira.

O não comparecimento do convocado excluirá o candidato do certame, ocasionando a perda do direito à vaga, conforme os editais de nº 01 e 02-PSS/SEDUC/2023/2024 informam.

Leia mais: Famílias procuram por dois homens e uma mulher desaparecidos em diferentes áreas de Manaus