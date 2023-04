Áreas escolares de Manaus recebem reforço policial para prevenir ‘onda de ataques’

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deu início nesta quarta-feira, 12, a uma operação de reforço no patrulhamento em áreas escolares. As ações são realizadas com auxílio das tropas do Comando de Policiamento Especializado (CPE), e da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).

Por determinação do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur, as tropas vão atuar no entorno de áreas escolares em horários de entrada e saída de alunos. O objetivo é monitorar e averiguar possíveis atitudes suspeitas, além do contato direto com as escolas para dar apoio em eventuais demandas.

O major Marcelo Cruz, gerente de crises do CPE-AM, explicou que o intuito é atuar nesse horário de entrada e saída dos alunos para que a sensação de segurança tanto dos pais, quanto profissionais da educação e alunos seja reforçada em toda a capital.

“Tendo em vista os últimos acontecimentos em todo o Brasil, a gente está direcionando o policiamento para que faça o contato nas escolas, verifique se está precisando de alguma coisa para proporcionar maior sensação de segurança. Nesse horário de saída dos alunos é um horário que a nossa presença pode aumentar a segurança dos alunos e responsáveis”, disse o major.

A ação ainda conta com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), com uma equipe especializada em primeiros socorros.