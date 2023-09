Arena Amadeu Teixeira é sede da Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu

A Arena Amadeu Teixeira será palco da 36ª edição da Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu no próximo domingo (24/09), a partir das 9h. Com mais de 800 competidores inscritos, o evento conta com o apoio do Governo do Amazonas e tem como objetivo preparar os atletas para competições em todo o país

“Sabemos da importância de contribuir com competições estaduais para que o alto rendimento seja estimulado e novos talentos possam surgir. Queremos que o Amazonas esteja sempre no mais alto nível do jiu-jitsu”, afirmou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

As categorias disputadas serão mirim, infantil, juvenil, adulto e máster. Participarão delegações dos municípios de Tabatinga, Tefé e Manacapuru.

A competição organizada pela Federação de Jiu-jitsu do Amazonas (FJJAM) tem entrada gratuita na Arena Amadeu Teixeira.

Futebol

O Estádio Ismael Benigno recebe a quarta e quinta rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Sub-08 e Sub-10, no domingo (24/09), a partir das 8h. As partidas iniciam com as disputas entre os times Guerreirinho e Real Amazonas, seguido do Inter Academy e Vingadores, e finalizando a rodada se enfrentam Fast Clube e Amazonas.

Handebol

No Ginásio Renné Monteiro acontece o Campeonato Amazonense de Handebol Adulto Masculino – Série Prata, no sábado e domingo (23 e 24/09), a partir das 15h. Reunindo oito equipes em busca das melhores colocações no pódio.

Futsal

Também no Ginásio Renné Monteiro, no sábado e domingo (23 e 24/09), a partir das 8h, acontecem os jogos do Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-12 e Sub-14. Entre os times estão na disputa São Raimundo, Canaã Futsal, Tuna Luso e Craques do Futuro. O evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

Agenda completa

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Copa Oswaldo Alves de Jiu-jitsu

Data e hora: Sábado e domingo (23 e 24/09), às 9h

Organização: FJJAM

Entrada: Gratuita

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol 2023 – Sub 8 e Sub 10

Data e hora: Domingo (24/09), às 8h

Organização: FAF

Entrada: Gratuita

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Handebol Série Prata

Data e hora: Sábado e domingo (23 e 24/09), às 15h

Organização: LIHAM

Entrada: Gratuita

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal

Data e hora: Sábado e domingo (23 e 24/09), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuita

Redação AM POST