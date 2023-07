Arena da Amazônia, Ismael Benigno e Carlos Zamith recebem visita técnica da CBF

Os estádios do Governo do Amazonas, Ismael Benigno, Carlos Zamith e Arena da Amazônia receberam nesta terça-feira (18/07), a visita técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A inspeção teve como finalidade avaliar as estruturas para futuros jogos da Seleção Brasileira, em Manaus.

A avaliação coloca a região norte na rota dos estádios que podem receber jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. “Todas as praças esportivas do Governo do Amazonas estão habilitadas para receber as principais competições do mundo. Sabemos da importância dessa visita e nossos estádios estão de portas abertas para treinos, jogos e amistosos da Seleção Brasileira”, comentou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A vistoria começou pela manhã no Estádio Carlos Zamith, e no período da tarde, a comitiva seguiu com o itinerário para o Estádio Ismael Benigno e a Arena da Amazônia. Os membros da CBF vistoriam os espaços, como gramado, vestiários, sala de aquecimento, banheiros, arquibancadas, entre outros ambientes que fazem parte dos estádios.

Rota internacional

Palco da Copa do Mundo FIFA 2014, a Arena da Amazônia é palco de grandes eventos esportivos, como também os jogos das Olimpíadas de 2016, o Torneio Internacional de Seleções Femininas em 2021, da Copa Libertadores da América feminina em 2018 e dois jogos da Seleção Brasileira masculina nas eliminatórias para as duas últimas Copas do Mundo, em 2016 e 2021.

Redação AM POST