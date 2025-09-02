Arsepam fiscaliza mais de 460 veículos durante festivais em Manacapuru e Rio Preto da Eva

Notícias do Amazonas – A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) intensificou a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal durante a Operação Viagem Segura, realizada por ocasião do 27º Festival de Cirandas de Manacapuru e do Festival da Laranja de Rio Preto da Eva. A ação ocorreu entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro e teve como objetivo garantir segurança e qualidade nas viagens de quem se deslocou para prestigiar os eventos culturais.

PUBLICIDADE

Ao longo do período, 466 veículos foram fiscalizados e 5.396 passageiros utilizaram o transporte intermunicipal monitorado pelas equipes da Agência. Segundo o diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, a operação demonstra o compromisso contínuo com a proteção dos usuários.

Leia também: Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

PUBLICIDADE

“Além de coibir o transporte irregular, nossas equipes verificaram documentação, conservação dos veículos e itens obrigatórios de segurança, assegurando tranquilidade à população”, destacou.

As ações aconteceram em pontos estratégicos. Na AM-070, a fiscalização foi realizada no posto da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro), em Iranduba, e no município de Manacapuru, com 381 abordagens e 3.150 passageiros contabilizados. Já na AM-010, as equipes atuaram na Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010/BR-174) e na Barreira da Avenida das Flores, zonas norte de Manaus, somando 85 abordagens e 2.246 passageiros. No domingo (31/08), o trabalho foi reforçado devido ao aumento no fluxo para o Festival da Laranja.

Durante a operação, foram lavrados 28 Autos de Constatação, encaminhados ao setor responsável da autarquia. As principais irregularidades estavam ligadas à falta de cadastro na Agência e ao descumprimento das normas previstas em lei.

A Arsepam reforça que a fiscalização é permanente e pode ser apoiada pela população, que pode denunciar irregularidades à Ouvidoria pelo WhatsApp (92) 2020-1117, disponível 24 horas.