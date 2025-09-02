A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Arsepam fiscaliza mais de 460 veículos durante festivais em Manacapuru e Rio Preto da Eva

Mais de 5 mil passageiros foram transportados com segurança durante os festivais.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 19:10

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) intensificou a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal durante a Operação Viagem Segura, realizada por ocasião do 27º Festival de Cirandas de Manacapuru e do Festival da Laranja de Rio Preto da Eva. A ação ocorreu entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro e teve como objetivo garantir segurança e qualidade nas viagens de quem se deslocou para prestigiar os eventos culturais.

PUBLICIDADE

Ao longo do período, 466 veículos foram fiscalizados e 5.396 passageiros utilizaram o transporte intermunicipal monitorado pelas equipes da Agência. Segundo o diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, a operação demonstra o compromisso contínuo com a proteção dos usuários.

Leia também: Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

PUBLICIDADE

“Além de coibir o transporte irregular, nossas equipes verificaram documentação, conservação dos veículos e itens obrigatórios de segurança, assegurando tranquilidade à população”, destacou.

As ações aconteceram em pontos estratégicos. Na AM-070, a fiscalização foi realizada no posto da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro), em Iranduba, e no município de Manacapuru, com 381 abordagens e 3.150 passageiros contabilizados. Já na AM-010, as equipes atuaram na Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010/BR-174) e na Barreira da Avenida das Flores, zonas norte de Manaus, somando 85 abordagens e 2.246 passageiros. No domingo (31/08), o trabalho foi reforçado devido ao aumento no fluxo para o Festival da Laranja.

Durante a operação, foram lavrados 28 Autos de Constatação, encaminhados ao setor responsável da autarquia. As principais irregularidades estavam ligadas à falta de cadastro na Agência e ao descumprimento das normas previstas em lei.

A Arsepam reforça que a fiscalização é permanente e pode ser apoiada pela população, que pode denunciar irregularidades à Ouvidoria pelo WhatsApp (92) 2020-1117, disponível 24 horas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima destaca parcerias com empresas francesas e apresenta potencial econômico do Amazonas

O governador ressaltou a importância da parceria já consolidada com empresas da França instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

há 21 minutos

Amazonas

Ipaam resgata cinco animais silvestres em diferentes bairros de Manaus

Animais foram resgatados em quatro zonas de Manaus.

há 24 minutos

Política

União Brasil e PP anunciam rompimento com governo Lula e oficializam federação para 2026

O movimento foi definido em reunião entre os presidentes Antônio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP).

há 32 minutos

Amazonas

Uarini registra queda nas ocorrências com pipas após ação do MP-AM

Os bairros Barro Verde, Bairro Novo e Centro foram apontados como os de maior incidência de casos, incluindo riscos à rede elétrica.

há 56 minutos

Polícia

Irmãos são presos suspeitos de matar homem em briga por terras no Amazonas

Crime teria sido motivado por disputa de terras e dívidas.

há 1 hora