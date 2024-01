Árvore desaba em cima de casa e deixa três feridos no AM; veja

Notícias do Amazonas – Uma árvore desabou em cima de uma casa após uma forte chuva nesta quinta-feira (25) e deixou três pessoas gravemente feridas no município de Parintins, interior do Amazonas.

Com o impacto da árvore no imóvel, as três pessoas foram atingidas e , uma das vítimas foi socorrida pelos próprios moradores, já as outras duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhado ao Hospital da cidade e ainda não há novas atualizações do estado de saúde deles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Castanheiras podem alcançar alturas de até 50 metros.

Árvore desaba em cima de casa e deixa três feridos no AM pic.twitter.com/EZpUBIxJ4m — AM POST (@portalampost) January 25, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST