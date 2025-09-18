A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Assembleia Legislativa do Amazonas aprova Refis 2025 com descontos de até 95% em dívidas estaduais

A proposta autoriza o Poder Executivo a conceder remissão e anistia de multas e juros do ICMS, IPVA e ITCMD.

Por Natan AMPOST

18/09/2025 às 10:19

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Durante a sessão ordinária da tarde desta quarta-feira (17/9), os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) nº 803/2025, oriundo da Mensagem Governamental nº 96/2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025). No total, foram apreciadas 24 matérias legislativas: 17 Projetos de Lei, um Projeto de Resolução Legislativa (PRL) e seis vetos governamentais, que foram mantidos.

PUBLICIDADE

A proposta do PL nº 803/2025 autoriza o Poder Executivo a conceder remissão e anistia de multas e juros do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

PUBLICIDADE

No caso do IPVA, a matéria sofreu modificações e ficou para ser votada na próxima semana. O texto prevê, entre outras medidas, a redução de 50% no valor do imposto a partir de 1º de janeiro de 2026.

O pacote de benefícios inclui ainda o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025), mecanismo que facilita a regularização de dívidas de pessoas físicas e jurídicas.

“A redução da carga de impostos no Estado é importante para a população. A mensagem governamental chegou, demos agilidade e, hoje, a totalidade dos deputados optou pela aprovação do pacote de medidas econômicas. O Refis 2025 vai oferecer descontos em multas e juros de até 95% em débitos com impostos estaduais”, explicou o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Crivella defende ampliar projeto da Anistia para incluir Bolsonaro

Deputado diz que medida é necessária para pacificação.

há 27 segundos

Polícia

Dois suspeitos de assassinar ‘Chefinho Cell’ são presos em Manaus

Rodrigo Silva, conhecido como ‘Chefinho Cell’, foi assassinado em sua loja de assistência técnica.

há 53 segundos

Manaus

Manaus deve enfrentar estiagem mais leve em 2025, apontam projeções

Mesmo com a melhora, o risco persiste para comunidades ribeirinhas, abastecimento urbano e transporte fluvial.

há 27 minutos

Polícia

Padrasto é preso por queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Caso ocorreu no bairro Jorge Teixeira; criança foi atendida e liberada após curativos.

há 29 minutos

Política

Damares Alves critica ‘PEC da Blindagem’ e alerta para risco de privilégios a parlamentares

Senadora alerta para risco de criação de privilégios que podem blindar parlamentares acusados de crimes graves.

há 31 minutos