Assembleia Legislativa do Amazonas lança edital de concurso para setembro; confira o dia

Notícias do Amazonas – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) confirmou que no dia 3 de setembro será publicado o edital de seu concurso público, que será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (UB), durante pronunciamento em plenário.

Segundo o parlamentar, a realização do concurso representa um marco importante após 14 anos sem novos certames. “No dia 3 de setembro serão divulgados o calendário das provas e todos os detalhes sobre o concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas”, destacou.

O edital vai ofertar 100 vagas para provimento imediato — 60 para nível superior e 40 para nível médio — além de 200 vagas para cadastro reserva.

A previsão é que as provas sejam aplicadas aproximadamente 60 dias após a publicação do edital. Caso o cronograma seja mantido, os candidatos aprovados deverão ser convocados ainda em 2025, para iniciar os trabalhos no começo do próximo ano.